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İsrail-Filistin Arasında Yıllar Sonra İlk Üst Düzey Temas

30.08.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve Filistin arasında uzun yıllar sonra ilk üst düzey temas gerçekleşti. Filistin Lideri Mahmud Abbas, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’la, Pazar günü biraraya geldi

İsrail-Filistin Arasında Yıllar Sonra İlk Üst Düzey Temas

İsrail ve Filistin arasında uzun yıllar sonra ilk üst düzey temas gerçekleşti. Filistin Lideri Mahmud Abbas, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’la, Pazar günü biraraya geldi.

Söz konusu toplantı, İsrail’de eski Başbakan Benjamin Netanyahu’nun iktidardan düşmesinin ardından iki tarafın da iletişim konusunda pozitif bir sinyal vermesi olarak algınıyor.

İsrail’de uzun yıllar iktidarda kalan Netanyahu, Filistin’e karşı son derece sert bir siyaset izlemiş ve Filisntin Lideri Mahmud Abbas’ı da güvenilmez biri olarak tanımlamıştı.

İsrail Savunma Bakanı ve Filistin liderinin yaptığı görüşmenin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesinin ardından gelmesi de dikkat çekti. Bennett ve Biden geçtiğimiz hafta görüştüler. Biden yönetimi Mahmud Abbas’ı, barış görüşmelerinin başlaması konusunda önemli bir lider olarak görüyor.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Ha’aretz gazetesi, Abbas ve Gantz görüşmesinin İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde gerçekleştirildiğini yazdı.

Abbas’ın başdanışmanı Hüseyin Şeyh de görüşmenin yapıldığını doğruladı. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından görüşmede, Gantz’ın Abbas’a, İsrail’in Filistin ekonomisini güçlendirmek adına adımlar atacağını söylediği açıklandı.

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