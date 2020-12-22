''İsrail-Filistin Barış Sürecini Başlatmak İçin Orta Adımlar Atılmalı''

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, İsrailliler’i, Filistinliler’i, bölge devletleri ve uluslararası toplumu, barış sürecine yeniden katılımı sağlamak için daha pratik adımlar atmaya davet etti. Görevini Ocak ayında Norveçli diplomat Tor Wennesland'a devredecek olan Mladenov, Güvenlik Konseyi’ne son kez hitap etti.

Mladenov, barış sürecinin yeniden işlemesi için geniş bir ortaklıkla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti. BM Özel Koordinatörü, 2002’de, AB, BM, ABD ve Rusya’nın katılımıyla kurulan Ortadoğu Dörtlüsü ile Arap ortakların birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Mladenov, Ortadoğu Dörtlüsü ile diğer diğer uluslararası aktörlerin hem Filistinli hem de İsrailli taraflarla müzakerelere yeniden dönülmesi için ortak çalışmasının önemine dikkat çekti. Özel Koordinatör Mladenov, "İsrail ve Filistin halkı arasında adil ve kalıcı bir barış hedefinin müzakereler yoluyla elde edilebilir olmaya devam edeceğine, Ortadoğu Dörtlüsü ile Arap ortaklar arasında arabuluculuk yapılabileceğine kesinlikle inanıyorum" dedi.

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İsrail

