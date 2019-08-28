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‘İsrail-Filistin Barışı Sağlanamazsa Ortadoğu’da Şiddet Artar’

28.08.2019 00:12 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Ortadoğu barış sürecini ele aldı. BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov tarafların mutlaka masaya dönmesi gerektiğini kaydederek, “Barış umudu biterse bölgede terör ve şiddet artar" dedi.

‘İsrail-Filistin Barışı Sağlanamazsa Ortadoğu’da Şiddet Artar’

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Ortadoğu barış sürecini ele aldı. BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, toplantıya Kudüs’ten video konferans aracılığıyla bağlanarak üyelere barış süreciyle ilgili görüşlerini aktardı.

Özel Koordinatör Mladenov, tarafların mutlaka masaya dönmesi gerektiğini kaydederek, “Barış umudu biterse bölgede terör ve şiddet artar. Ortadoğu barış sürecinde siyasi bir çıkmaz yaşanması halinde bölgede şiddet tırmanır. Tüm bölge bu durumdan olumsuz olarak etkilenir” dedi.

“Barış için acilen somut adımlar atılmalı”

Mladenov, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmanın yarattığı olumsuz durumun acilen tersine çevirmesi gerektiğini belirterek, “Barış için acilen somut adımlar atılmalı, barış süreci canlandırılmalıdır. Ortadoğu barış süreci konusunda adımlar atılmadığı takdirde bölge tehdit altında. Bu süreç olumlu bir yöne girmezse tüm bölgede şiddet daha da artacaktır. Batı Şeria'da şiddetin artması bölgeyi tehdit ediyor” diye konuştu.

“İki devletli çözüm umudu kaybolursa şiddet artar”

İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafa iki devletli çözüm getirilmesine yönelik siyasi umudun yitirilmesi halinde bölgede çok riskli bir durum olacağını belirten Mladenov, barış masasına yeniden dönülmesinin şart olduğunu kaydetti.

Mladenov, bölgede şiddetin artmasıyla, iki tarafın da sivil kayıplar verdiğini belirterek, “Filistinli ve İsrailli sivillere yapılan her türlü saldırıyı açık şekilde kınıyorum. Bu saldırılar çok tehlikeli ayrıca korkakça. Şiddet ve terörizm herkes tarafından kınanmalı” dedi.

“Sınırdaki tahrikler durmalı”

Mladenov, İsrail’in uluslararası hukuk yükümlülükleriyle bağdaşmayan bir şekilde Filistinlilere ait mülkleri yıkma politikası güttüğünü belirterek uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini söyledi.

Mladenov, “İsrail güç kullanımını elden geçirmeli ve ölümcül gücü yalnızca son çare olarak kullanmalıdır” dedi.

Hamas’ın da İsrail’e yönelik 11 füze saldırısı gerçekleştirdiğini hatırlatan Mladenov, bu saldırılara derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.

Sınırdaki eylemlerin barışçıl bir şekilde sürmesi gerektiğini belirten Mladenov “Sınırda yapılan barış yanlısı eylemlerde provokasyonlar meydana geliyor. Barış yanlısı protestolar yapılmalı ama şiddet olmamalı. Bu provokasyonlar mutlaka engellenmeli” dedi.

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