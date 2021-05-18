İsrail-Filistin Çatışmalarında Diplomasi Arayışı

Hava saldırılarında en az yedi Filistinli hayatını kaybetti. Bunların ikisi İsrail ordusunun Hamas’ın iç güvenlik birimi tarafından kullanıldığını söylediği ve İsrail saldırısına hedef olan ofis binasındaydı.

İsrail’in Gazze’deki hava saldırılarında İslami Cihad grubunun üst düzey komutanlarından Ebu Harbid’in, yedi katlı bir ofis binasının vurulması sonucu öldüğü bildirildi.

Gazze’deki 48 Birleşmiş Milletler okuluna 38 bin kişinin sığındığını kaydeden BM sözcüsü Stephane Dujarric, tüm taraflara acil ateşkes çağrısını sürdürdü. ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield da sivillerin korunması ve uluslararası insan hukukuna saygı duyulması çağrısı yaptı.

Gazze sağlık yetkililerine göre olayların başladığı 10 Mayıs’tan bu yana 58’i çocuk ve 34’ü kadın en az 204 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail’de de ikisi çocuk 10 kişi öldü.

Gazze’deki militan gruplar da saldırılarına ara vermedi. İsrail’in Aşdod kentinde roket sirenleri duyuldu ve sağlık çalışanları yedi kişinin yaralandığını bildirdi. Militanların İsrail’e düzenlediği saldırılarda bir sinagog ve Aşdod kentinde bir apartman binası vuruldu.

İsrail Pazartesi günü erken saatlerde Hamas’ın 15 kilometre uzunluğundaki yeraltı tünellerini bombalamıştı. Gazze’de üst düzey Hamas komutanlarına ait yedi konut da vuruldu.

‘‘ABD sessiz ve yoğun diplomasi izliyor’’

ABD, Pazartesi günü bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İsrail ve Filistin arasındaki şiddet olaylarının tırmanmasının ardından bir açıklama yayınlanmasını engelledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise diplomasi vurgusu yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ‘‘Bizim yaklaşımımız sessiz ve yoğun diplomasi yürütmek. Biz bu şekilde daha etkili olduğumuzu hissediyoruz’’ dedi.

Washington geçen hafta boyunca 15 üyeli Güvenlik Konseyi’nin açıklama yapmasına engel olmuş ve böyle bir açıklamanın perde arkasından yürütülen diplomasi çabalarını zedeleyeceğini öne sürmüştü.