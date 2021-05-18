İsrail-Filistin Çatışmalarında Diplomasi Arayışı

İsrail Pazartesi günü Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında Filistinli üst düzey bir komutanı öldürdü. İslamcı gruplarsa ateşkes çağrıları artarken İsrail şehirlerine saldırılarını sürdürdü.
Gazze sağlık yetkililerine göre olayların başladığı 10 Mayıs’tan bu yana 58’i çocuk ve 34’ü kadın en az 204 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail’de de ikisi çocuk 10 kişi öldü.
Gazze’deki 48 Birleşmiş Milletler okuluna 38 bin kişinin sığındığını kaydeden BM sözcüsü Stephane Dujarric, tüm taraflara acil ateşkes çağrısını sürdürdü. ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield da sivillerin korunması ve uluslararası insan hukukuna saygı duyulması çağrısı yaptı.
İsrail’in Gazze’deki hava saldırılarında İslami Cihad grubunun üst düzey komutanlarından Ebu Harbid’in, yedi katlı bir ofis binasının vurulması sonucu öldüğü bildirildi.
Hava saldırılarında en az yedi Filistinli hayatını kaybetti. Bunların ikisi İsrail ordusunun Hamas’ın iç güvenlik birimi tarafından kullanıldığını söylediği ve İsrail saldırısına hedef olan ofis binasındaydı.
Gazze’deki militan gruplar da saldırılarına ara vermedi. İsrail’in Aşdod kentinde roket sirenleri duyuldu ve sağlık çalışanları yedi kişinin yaralandığını bildirdi. Militanların İsrail’e düzenlediği saldırılarda bir sinagog ve Aşdod kentinde bir apartman binası vuruldu.
İsrail Pazartesi günü erken saatlerde Hamas’ın 15 kilometre uzunluğundaki yeraltı tünellerini bombalamıştı. Gazze’de üst düzey Hamas komutanlarına ait yedi konut da vuruldu.
‘‘ABD sessiz ve yoğun diplomasi izliyor’’
ABD, Pazartesi günü bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İsrail ve Filistin arasındaki şiddet olaylarının tırmanmasının ardından bir açıklama yayınlanmasını engelledi.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise diplomasi vurgusu yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ‘‘Bizim yaklaşımımız sessiz ve yoğun diplomasi yürütmek. Biz bu şekilde daha etkili olduğumuzu hissediyoruz’’ dedi.
Washington geçen hafta boyunca 15 üyeli Güvenlik Konseyi’nin açıklama yapmasına engel olmuş ve böyle bir açıklamanın perde arkasından yürütülen diplomasi çabalarını zedeleyeceğini öne sürmüştü.
ABD ayrıca Cuma günü bir konsey toplantısı yapılmasını da reddetmiş, ancak Pazar günü bir toplantı yapılmasına izin vermek zorunda kalmıştı. Bu toplantıda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’yi Güvenlik Konseyi açıklamasına engel olmakla suçlamıştı.
Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır 193 üyeli genel kurulun Perşembe günü toplanmayı planladığını bildirdi.
Başkan Joe Biden’ın bölgedeki temsilcisi Hady Amr da Filistin Devlet Başkanı Muhmut Abbas’la Batı Şeria’nın Ramallah kentinde görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Amerikalı yetkililerin çatışmaların sona erdirilmesi için gece gündüz çalıştığını bildirdi.
‘‘ABD’den İsrail’e silah satışına onay’’ iddiası
Öte yandan Biden yönetiminin diplomasi çabasına rağmen İsrail’e olası 735 milyon dolar değerinde hassas güdümlü silah satışını onayladığı öne sürüldü.
Reuters haber ajansı Kongre’den kaynaklara dayandırdığı haberinde Joe Biden yönetiminin İsrail’e olası 735 milyon dolar değerinde hassas güdümlü silah satışını onayladığını bildirdi. Reuters’a konuşan kaynaklar Kongre üyelerinin satışa karşı çıkmasının beklenmediğini söyledi. İddiayı ilk olarak Washington Post gazetesi vermişti.
Erdoğan: ‘‘Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz’’
Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısında İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarını eleştirdi ve konuyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden’ı eleştirdi. Erdoğan, "Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız şekilde Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri çatışmalarla ilgili telefonda görüştü.
İsrail ordusu çatışmaların başlamasından bu yana 130 Filistinli savaşçının öldürüldüğünü bildirdi. Hamas ve İslamcı Cihad ise şu ana kadar en az 20 savaşçılarının öldüğünü kaydetti.
Diplomatik çabalar ABD ve batılı güçlerin terör örgütü olarak gördükleri Hamas’la temas kurmaması nedeniyle zor ilerliyor.
Batı Şeria’daki Filistin lideri Mahmud Abbas, Gazze’yi kontrol eden Hamas üstünde çok az etki sahibi.
Arap azınlık İsrail’de halkın yüzde 21’ini oluşturuyor. İsrail’deki Arap şehirleri ile Batı Şeria’daki Filistin kentlerinde Salı günü genel greve gidilmesi bekleniyor.
İşgal altındaki Batı Şeria’da da şiddet olaylarında artış görüldü. İsrail’de Arap ve Yahudi çeteler ayaklanırken Yahudi-Arap toplulukları içinde çatışmalar yaşandı. Polis, geçen hafta Arap göstericilerin saldırısına uğrayan bir İsrailli’nin hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.