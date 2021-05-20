İsrail-Filistin Çatışması Diplomasiye Rağmen Sürüyor

İsrail-Filistin çatışmasında diplomatik girişimler Perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden’ın gerginliğin azaltılması çağrısının ardından hız kazandı. BM Genel Kurulu da bugün konuyu görüşmek üzere toplanıyor. Ancak bu gelişmelere rağmen İsrail, Gazze bombardımanını sürdürdü, Hamas ise verdiği kısa bir aranın ardından İsrail topraklarına roket fırlatmaya devam etti.

Reuters haber ajansına göre Hamas grubundan üst düzey bir yetkili birkaç gün içinde ateşkes olabileceği öngörüsünde bulundu. İsrailli bir bakan ise İsrail'in saldırısının ancak hedefe ulaşıldığı zaman sona ereceğini söyledi.

Perşembe günü Hamas tarafından İsrail’e atılan roketler çatışmaların 11’inci gününde kısa süreyle durdu, ancak daha sonra İsrail-Gazze sınırı yakınındaki yaşayanları etkileyecek şekilde yeniden başladı.

İsrail, Hamas’ı gelecekte benzer çatışmalara girmekten caydırmak amacıyla Gazze’ye hava saldırısını sürdürdü.

10 Mayıs’ta çatışmaların başlamasından bu yana Gazze’deki sağlık yetkilileri 65 çocuk, 39 kadın olmak üzere 230 Filistinli’nin hayatını kaybettiğini, bin 700’den fazla kişininse hava bombardımanında yaralandığını bildirdi.