İsrail-Filistin: Doğu Kudüs'de son çatışmalar nasıl başladı, gerginlik Ramazan'da neden arttı?

Bu çağrılardan sonra geçtiğimiz hafta boyunca Kudüs'de çok sayıda Filistinli, Yahudi gruplarının saldırısına uğradı.

Aşırı sağcı-milliyetçi Lehava grubu, TikTok videolarını gerekçe göstererek "ulusal onur için ayağa kalkma" çağrısı yaptı.

Bu sırada bazı Filistinlilerin, ultra-Ortodoks Yahudilere saldırdığını gösteren birkaç videonun TikTok'ta yayılması aşırı sağcı Yahudileri harekete geçirdi.

Günlerdir tırmanan gerginlikten sonra Doğu Kudüs'de aşırı sağcı Yahudi eylemciler, Filistinliler ve İsrail polisi arasında dün akşam çıkan şiddetli çatışmalarda çok sayıda kişi yaralandı. Filistin Kızılayı en az 100 Filistinlinin yaralandığını söylerken, İsrail polisi de 20 polis memurunun yaralandığını açıkladı.

'Araplara ölüm' diye bağırdılar

Doğu Kudüs'te en şiddetli olaylar ise Perşembe akşamı yaşandı.

Lehava grubuna mensup yüzlerce Yahudi, "Araplara Ölüm" sloganlarıyla, çok sayıda Filistinlinin toplandığı Şam Kapısı'na doğru yürüyüşe geçti.

İki taraf birbirine taşlar ve şişeler atarken, İsrail polisi gaz ve ses bombaları ve basınçlı su kullandı.

Filistin Kızılayı'na göre en az 100 Filistinli, İsrail polisine göre de 20 polis memuru yaralandı.

50 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail, Doğu Kudüs'ü 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda işgal etti ve daha sonra Kudüs'ün tamamının ülkenin başkenti olduğunu duyurdu. Ancak bir kısmı işgal altında olan Kudüs'ün başkent statüsü uluslararası toplumun geniş bir kısmında kabul görmüyor.

Filistinliler de Doğu Kudüs'ün gelecekte kurmayı umdukları bağımsız Filistin devletinin başkenti olmasını istiyor.

