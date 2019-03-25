İsrail Filistin Gerginliği Artıyor Netanyahu Amerika Gezisini Yarıda Kesiyor

Tel Aviv’deki Mishmeret bölgesinde roketin isabet ettiği evin tamamen yıkıldığı, 7 kişinin yaralandığı evin çevresindeki araçların da zarar gördüğü açıklandı.

Gazze Şeridi’ndeki protestoların yıldönümü olması ve Başkan Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasının ardından tansiyonun yükseldiği bölgede Filistinliler ve İsrail güçleri arasında Cuma gününden bu yana çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda bir Filistinlinin de hayatını kaybettiği duyuruldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 4 günlük bir ziyaret için Pazar günü Washington’a geldi. Netanyahu, yaptığı açıklamada Amerika Başkanı Donald Trump’la görüşür görüşmez İsrail’e geri döneceğini duyurdu. Görüşme bugün Beyaz Saray’da yapılacak.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, roketin Gazze’de Hamas kontrolündeki bir bölgeden atıldığı İsrail’in buna karşılık güç kullanarak karşılık vereceğini duyurdu.

Filistin tarafından atılan bir roketin İsrail’de Tel Aviv’de bir binaya isabet etmesi ve 7 kişinin yaralanması sonucu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika seyahatini kısa kesip ülkesine dönmeye karar verdi.

Yaralananlardan birinin bir bebek olduğu diğerlerinin arasında da 3 ve 12 yaşlarında iki çocukla 60 yaşında bir kadın olduğu açıklandı. Yaralıların özellikle şarapnel parçalarından kaynaklı kesikler ve yanıklar şikayetiyle tedavi altına alındıkları belirtildi.

İsrail hükümet kaynakları tarafından roketin isabet etmesinden dakikalar öncesinde İsrail’de hava saldırısı uyarı sirenlerinin devreye girdiği, roketin Gazze Şeridi’ndeki Hamas noktalarından fırlatıldığının tespit edildiği açıklaması yapıldı.

Filistin tarafındansa saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Olası bir İsrail askeri harekatına karşı Filistin tarafından hazırlıklar yapıldığı görülüyor.

İsrail roket saldırısının ardından Gazze’ye tüm geçişlerin kapatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Netanyahu da Amerika seyahatini kısa kesip ülkesine geri dönme kararını askeri ve istihbarat yetkilileriyle yaptığı istişarenin ardından aldığını söyledi.

Önümüzdeki ay yapılacak genel seçimler öncesi Netanyahu’nun en büyük rakibi Benny Gantz bir açıklama yayınladı ve Netanyahu’yu ulusal güvenlik konusunda da yolsuzluk yapmak ve bu tarz saldırıların önünü açmakla suçladı. Gantz, Netanyahu’yu hemen ülkeye dönmesi konusunda uyardı.

Son roket saldırısının ardından İsrail’in güneyinde Filistinlilerin kaldığı bir hapishanede de olaylar çıktığı en az 20 mahkumun yaralandığı belirtiliyor. Olaylarda iki hapishane görevlisinin de bıçaklanaran yaralandığı açıklandı.

