İsrail Filistin Gerginliği Dinmiyor Can Kayıpları Artıyor

İsrail ve Filistin arasında tansiyon düşmüyor. Hamas roketler fırlatmaya devam ederken İsrail de Gazze’yi vurmayı sürdürüyor.

Can kayıpları da artıyor. Gazze’deki sağlık yetkilileri 10 Mayıs tarihinden bu yana devam eden İsrail’in operasyonların 219 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyorlar. Ölenlerden 63’ünün Filistinli çocuklar olduğu ifade ediliyor. Operasyonlarda bin 500 civarında kişi de yaralandı. İsrail tarafında da 12 kişinin öldüğü açıklandı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri İsrail’in operasyonlarında bugüne dek 450 civarında binanın vurulduğunu, bu binaların aralarında 6 hastane, 9 kreş ve sağlık merkezi bulunduğunu açıkladı. BM verilerine göre saldırılar nedeniyle 52 bin Filistinli de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yetkililer gece boyunca süren operasyonlarda da biri gazeteci 3 kişinin öldüğünü belirtiyorlar. Gece İsrail ordusunun düzenlediği 25 dakika süren operasyonda Gazze Şeridi’nden yer alan ve Hamas militanlarının kullandıkları öne sürülen tüneller vuruldu.

İsrail’in bombardımanları çok sayıda binanın yıkılmasına neden olurken yollarda da büyük çukurlar açılmasına ve şehrin altyapısının da zarar görmesine neden oldu. Şehirdeki yaşam koşullarının daha da ağırlaştığı ifade diliyor. BM daha önce de bölgeye insani yardımların ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını açıklamıştı.