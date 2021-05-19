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İsrail Filistin Gerginliği Dinmiyor Can Kayıpları Artıyor

19.05.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve Filistin arasında tansiyon düşmüyor. Hamas roketler fırlatmaya devam ederken İsrail de Gazze’yi vurmayı sürdürüyor. Operasyonlarda can kayıpları da artıyor

İsrail Filistin Gerginliği Dinmiyor Can Kayıpları Artıyor

İsrail ve Filistin arasında tansiyon düşmüyor. Hamas roketler fırlatmaya devam ederken İsrail de Gazze’yi vurmayı sürdürüyor.

Can kayıpları da artıyor. Gazze’deki sağlık yetkilileri 10 Mayıs tarihinden bu yana devam eden İsrail’in operasyonların 219 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyorlar. Ölenlerden 63’ünün Filistinli çocuklar olduğu ifade ediliyor. Operasyonlarda bin 500 civarında kişi de yaralandı. İsrail tarafında da 12 kişinin öldüğü açıklandı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri İsrail’in operasyonlarında bugüne dek 450 civarında binanın vurulduğunu, bu binaların aralarında 6 hastane, 9 kreş ve sağlık merkezi bulunduğunu açıkladı. BM verilerine göre saldırılar nedeniyle 52 bin Filistinli de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yetkililer gece boyunca süren operasyonlarda da biri gazeteci 3 kişinin öldüğünü belirtiyorlar. Gece İsrail ordusunun düzenlediği 25 dakika süren operasyonda Gazze Şeridi’nden yer alan ve Hamas militanlarının kullandıkları öne sürülen tüneller vuruldu.

İsrail’in bombardımanları çok sayıda binanın yıkılmasına neden olurken yollarda da büyük çukurlar açılmasına ve şehrin altyapısının da zarar görmesine neden oldu. Şehirdeki yaşam koşullarının daha da ağırlaştığı ifade diliyor. BM daha önce de bölgeye insani yardımların ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını açıklamıştı.

İsrail ordusu gece boyunca Gazze’den İsrail’e 50 civarında roket atıldığını açıkladı. Aşdod ve Tel Aviv’de sirenlerin çaldığı ve halkın sığınaklara gittiği belirtiliyor. İsrail tarafında gece yapılan roket saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Diplomatik çabalar sürüyor ancak ilerleme yok

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada “Amacımız çatışmayı sona erdirmek. Doğru yaklaşımın ne olduğunu her gün değerlendireceğiz. Perde arkasında sessiz ama yoğun şekilde devam ediyor” dedi.

Mısırlı ve BM’li diplomatlar da tarafların şiddete son vermesi adına arabulucuk faaliyetlerini arttırdılar. İsrail-Filistin gerginliği Perşembe günü Birleşmiş Milletler Genel Kurul’un da da görüşülecek.

İsrail’in N12 televizyon kanalı, adını açıklamadığı Filistinli kaynaklara dayandırdığı haberinde Mısır’ın gizli kanallardan yaptığı görüşmelerle çatışmaların Perşembe sabahı itibariyle sona ereceğini iddia etti.

Hamas siyasi kanadı üyelerin İzzet El-Reshik, yaptığı açıklamada bir ateşkes üzerinde anlaşıldığı iddialarını yalanladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ysa bir kez daha operasyonların gerektiği kadar uzun süreceğini açıkladı. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Netanyahu, tüm İsrail halkı için güvenlik sağlanana kadar operasyonların süreceğini ifade etti.

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