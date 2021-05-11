İsrail-Filistin Gerginliği Karşılıklı Saldırılarla Tırmanıyor

İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginlikte karşılıklı saldırıların boyutu artıyor. Görgü tanıklarına göre, Gazze Şeridi’nde Salı gecesi 13 katlı bir bina İsrail’in hava saldırısı sonucu yerle bir olurken, buna misilleme olarak Gazze’den de Tel Aviv’e roketler fırlatıldı. Roket saldırısında üç kişinin yaralandığı belirtilirken, İsrail televizyonu Kanal 12 olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze’de İsrail’in vurduğu yüksek katlı binadan yoğun bir siyah dumanın yükseldiği görüldü. Binanın Gazze’de yönetimi elinde bulunduran Hamas’ın siyasi lider kadrosuna ait bir ofisin bulunduğu belirtiliyor.

Saldırının ardından bölgede elektrik kesilirken, yerel halkın el feneri kullandığı görüldü. Saldırıdan kısa süre sonra Hamas ve İslami Cihad örgütü, Tel Aviv’e bir diziz roket atarak karşılık vereceklerini açıkladı. Bu açıklamadan sonra da Tel Aviv çevresinde alarm sesleri ve patlama sesleri duyuldu.

Gelen roketleri etkisiz hale getirmek üzere hava savunma sistemi füzeleri ateşlendi. Kentte büyük bir panik yaşanırken, yayalar korunaklı yerlere sığındı, restoranlardaki müşteriler de kendilerini dışarıya attı, kimileri de kaldırımlara yattı.