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İsrail-Filistin Gerginliği Karşılıklı Saldırılarla Tırmanıyor

11.05.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail-Filistin gerginliğinde karşılıklı saldırıların boyutu artıyor. Gazze Şeridi’nde 13 katlı bir bina İsrail’in hava saldırısı sonucu yerle bir olurken, Gazze’den de Tel Aviv’e roketler ateşlendi

İsrail-Filistin Gerginliği Karşılıklı Saldırılarla Tırmanıyor

İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginlikte karşılıklı saldırıların boyutu artıyor. Görgü tanıklarına göre, Gazze Şeridi’nde Salı gecesi 13 katlı bir bina İsrail’in hava saldırısı sonucu yerle bir olurken, buna misilleme olarak Gazze’den de Tel Aviv’e roketler fırlatıldı. Roket saldırısında üç kişinin yaralandığı belirtilirken, İsrail televizyonu Kanal 12 olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze’de İsrail’in vurduğu yüksek katlı binadan yoğun bir siyah dumanın yükseldiği görüldü. Binanın Gazze’de yönetimi elinde bulunduran Hamas’ın siyasi lider kadrosuna ait bir ofisin bulunduğu belirtiliyor.

Saldırının ardından bölgede elektrik kesilirken, yerel halkın el feneri kullandığı görüldü. Saldırıdan kısa süre sonra Hamas ve İslami Cihad örgütü, Tel Aviv’e bir diziz roket atarak karşılık vereceklerini açıkladı. Bu açıklamadan sonra da Tel Aviv çevresinde alarm sesleri ve patlama sesleri duyuldu.

Gelen roketleri etkisiz hale getirmek üzere hava savunma sistemi füzeleri ateşlendi. Kentte büyük bir panik yaşanırken, yayalar korunaklı yerlere sığındı, restoranlardaki müşteriler de kendilerini dışarıya attı, kimileri de kaldırımlara yattı.

İsrail televizyon kanalları, Tel Aviv’in dışındaki Holon semtinde üç kişinin yaralandığını bildirdi. Kanal 12 televizyonu da bir kişinin hayatını kaybettiği haberini geçti. İsrail Havalimanı İdaresi, savunma sistemlerinin faaliyet göstermesine imkan vermek için Tel Aviv’in Ben Gurion havaalanından uçakların kalkışını askıya aldığını açıkladı.

ABD’den taraflara itidal çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı da her iki tarafa itidal çağrısında bulundu.

Hamas’ın askeri kanadından yapılan açıklamadaysa, “Sözümüzü yerine getiriyoruz. Kassam Tugayları, düşmanın yerleşim kulelerini hedef almasına yanıt olarak, 130 roketle, Tel Aviv ve çevresindeki yerlere karşı en büyük roket saldırısını başlatıyor” ifadesi kullanıldı.

Bundan birkaç saat önce İsrail, Gazze semalarına 80 bombardıman uçağı göndermiş ve sınıra çok sayıda tank yığmıştı.

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