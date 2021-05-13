İsrail Filistin Gerginliğinde Can Kayıpları Artmaya Devam Ediyor

İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik sürerken İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik hava operasyonlarını daha da ağırlaştırdı. Ordu bir yandan da Gazze sınırına asker konuşlandırmaya devam ediyor. Hava saldırıları neticesinde son olarak iki Filistin vatandaşı daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 69 kişiye ulaştı. Hamas’ın düzenlediği roket saldırılarında ölen İsrailli sayısı da 7 kişi oldu.
Gece boyunca Hamas ve Filistinli grupların attıkları roketler, İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada vurulmaya devam ederken sabaha karşı İsrail hava kuvvetleri, Gazze’ye yönelik ağır bir hava operasyonu başlattı. Gazze’den İsrail’e sabaha kadar yaklaşık 400 civarında roket atıldığı belirtiliyor. Hava operasyonu sırasında Gazze şehir merkezinde bu kez de 6 katlı bir bina bombardıman neticesinde çöktü.
İsrail’in hava operasyonlarının ardından Gazze’ye yönelik bir kara operasyonuna hazırlandığı bu sebeple de sınır bölgesindeki takviyeleri sürdürdüğü belirtiliyor.
Öte yandan Filistinli sağlık yetkilileri hayatını kaybedenlerin kimyasal gaz sonucu ölüp ölmediğinin de araştırıldığını belirttiler.
İsrail’in farklı noktalarında Filistinliler ve radikal İsrailli grup üyeleri arasında da kavga ve saldırılar oluyor. İsrail devlet televizyonu radikal bir grubun Filistinli bir kişiyi arabasından çıkararak linç etmeye çalıştığı görüntüleri yayınladı. Bazı yerlerde de Filistinlilere ait dikkan ve evlere saldırılar olduğu bazı evlerin işaretlendiğine dair haberler geliyor.
Uluslararası girişimler sürüyor
Bölgedeki şiddet olayları uluslararası kamuoyunda endişeleri arttırırken Washington yönetimi İsrail Filistin işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Hady Amr’ı temaslarda bulunmak üzere bölgeye göndermeye hazırlanıyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in kendini savunma hakkına atıfta bulundu ve olayların kısa süre içerisinde sona ermesini umduğunu söyledi.
Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada da ABD Başkanı’na Hamas ve diğer grupların saldırı kapasiteleri konusunda da bilgiler verildiği ifade edildi.
Filistin lideri Mahmud Abbas bölgedeki duruma ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede Kudüs, özgürlüğe kavuşmadan barış olmayacağını söyledi. Abbas İsrail’in tüm uluslararası hukuk kurallarını ayaklar altına aldığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Filistin lideri Mahmud Abbas’la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Blinken, Abbas’a taraflar arasında tansiyonunu düşürülmesi çağrısında bulundu ve İsrail’e yönelik roketli saldırıları kınadı.
Blinken, Abbas’la görüşmesinde can kayıpları nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirirken Filistin ve İsrail halkının eşit derecede özgürlük ve refah içerisinde yaşama hakları olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland da dün yaptığı açıklamada bölgedeki gerilimin bir iç savaşa doğru sürüklendiği uyarısında bulundu.
Mescid-i Aksa'da bayram namazı
Öte yandan bayramın ilk günü yaklaşık 100 bin civarında Filistinli müslüman bayram namazlarını Mescid-i Aksa'da kıldılar. Bayram namazının ardından son günlerdeki saldırı ve operasyonlarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.