İsrail Filistin Gerginliğinde Can Kayıpları Artmaya Devam Ediyor

İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik sürerken İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik hava operasyonlarını daha da ağırlaştırdı. Ordu bir yandan da Gazze sınırına asker konuşlandırmaya devam ediyor. Hava saldırıları neticesinde son olarak iki Filistin vatandaşı daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 69 kişiye ulaştı. Hamas’ın düzenlediği roket saldırılarında ölen İsrailli sayısı da 7 kişi oldu.

Gece boyunca Hamas ve Filistinli grupların attıkları roketler, İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada vurulmaya devam ederken sabaha karşı İsrail hava kuvvetleri, Gazze’ye yönelik ağır bir hava operasyonu başlattı. Gazze’den İsrail’e sabaha kadar yaklaşık 400 civarında roket atıldığı belirtiliyor. Hava operasyonu sırasında Gazze şehir merkezinde bu kez de 6 katlı bir bina bombardıman neticesinde çöktü.

İsrail’in hava operasyonlarının ardından Gazze’ye yönelik bir kara operasyonuna hazırlandığı bu sebeple de sınır bölgesindeki takviyeleri sürdürdüğü belirtiliyor.

Öte yandan Filistinli sağlık yetkilileri hayatını kaybedenlerin kimyasal gaz sonucu ölüp ölmediğinin de araştırıldığını belirttiler.