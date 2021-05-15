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İsrail Filistin Gerginliğinde Kayıplar Artıyor

15.05.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve Filistin arasında devam eden gerginlik ve operasyonlarda ölenlerin sayısı yüzü geçerken bine yakın kişi de yaralandı. Diplomatik çabalarsa henüz sonuç vermedi

İsrail Filistin Gerginliğinde Kayıplar Artıyor

İsrail savaş uçakları Cumartesi gecesi de Gazze’ye yönelik hava operasyonlarına devam etti. Operasyonlar beşinci gecede devam ederken sivil kayıplar da artmaya devam ediyor.

Filistinli yetkililer gece devam eden operasyonlarda en az 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladılar. Ölenler arasında 3 çocuk ve bir kadının da bulunduğu açıklandı. Batı Şeria’da devam eden şiddet olaylarında da 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Operasyonların başından bu yana ölenlerin sayısı 132’ya ulaşırken 950 kişi de yaralandı. İsrail’de de 8 kişinin hayatını kaybettiği ölenlerden ikisinin de çocuk olduğu açıklandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada operasyonlarda Hamas’ın istihbarat merkezi ve İsrail tarafına roketler fırlatılan binaların hedef alındığı belirtildi.

Filistin Diyanet İşleri Başkanlığı, İsrail’in hava saldırılarında bir caminin de yerle bir edildiğini açıkladı.

Gazze’den atılan roketler nedeniyle Beerşeba ve Aşdod şehirlerinde sabaha dek sirenler çaldı ve halk geceyi sığınaklarda geçirdi. Roketlerin bazı binalara isabet ettiği ancak ölen ya da yaralanan olmadığı belirtiliyor. İsrailli ordu yetkilileri gerginliğin başından buy ana Gazze’den İsrail’e atılan roket sayısının 2 bine yaklaştığını açıkladı.

Diplomatik çabalar sürüyor

Pazar günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde düzenlenecek oturum öncesinde Biden yönetiminin İsrail ve Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hady Amr, bölgeye gitti.

Öte yandan Mısır da taraflar arasındaki gerilimin düşmesi adına girişimlerde bulunuyor. Kahire her iki tarafı da ateşkes ilan etmeleri konusunda ikna etmeye çalışıyor. Mısır’ın çabalarına aralarında ABD’nin de bulunduğu ülkeler de destek veriyorlar.

Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları da devam eden gerginlik ve tansiyonun düşürülmesi için yapılması gerekenler konusunda bir görüşme gerçekleştirdiler. Ürdün dışında Katar ve BM yetkilileri de temaslarını sürdürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri de yaptığı çağrıda ateşkes ilan edilmesini istedi ve yakınlarını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sundu.

Birleşik Arap Emirlikleri geçen yıl Eylül ayında İsrail’le diplomatic ilişkiler kuran ilk Arap ülkesi olmuştu.

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