İsrail-Filistin gerilimi: İsrail'in hava, Hamas'ın roket saldırıları Gazze ve Aşkelon'da hayatı nasıl etkiliyor?

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği hava saldırıları sonucu 13'ü çocuk en az 43 kişinin yaşamını yitirdiğini, 269 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail de Gazze'den tanksavar füzesiyle yapılan ateş sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece Kudüs'teki gerilimin Gazze'ye taşınmasından bu yana İsrail'de yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Bölgede gerginlik 2018'den bu yana en yoğun düzeyde. Kudüs ve Gazze'deki BBC muhabirleri bölge sakinleriyle konuştu. 'Çoğu kişi uzun süreli çatışmalar bekliyor' Yolande Knell, BBC Orta Doğu Muhabiri, Kudüs İsrail'in Aşkelon kenti, Gazze'den fırlatılan roketlerin hedefi oldu. Hamas militanları burada hayatı "cehenneme" çevirecekleri uyarısında bulundu. Bölge halkının da hissiyatı bu yönde. Sürekli duyulan sirenler halka sığınaklara gidilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Gazze'den fırlatılan roketlerin çoğu, İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sistemi ile imha edilirken, patlama sesleri duyuluyor ve dumanlar gökyüzünü kaplıyor. Ancak roketlerin bazıları engellenemeyip binalara isabet etti. İki kadın hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı.