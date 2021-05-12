İsrail-Filistin: İsrail kamuoyu Kudüs ve Gazze'de yaşananlar hakkında ne düşünüyor?

ABD'de Brooklyn College'da tarih bölümünde görev yapan Osmanlı ve Orta Doğu Tarihi uzmanı Doç. Dr. Louis Fishman, Kudüs ve Gazze'de Cuma gününden bu yana yaşananları BBC Türkçe'ye değerlendirdi. Louis Fishman, Hamas'ın roket saldırılarının, İsrail'de bazı kesimlerde korku ve endişe yarattığını söyledi. Fishman'a göre İsrail'de sosyalistlerin yanı sıra İşçi Partisi ve Meretz Partisi de gerilimin son bulmasını istiyor. Bu partilerin yalnız olmadıklarını belirten Fishman, "Ama savaş başka bir şey. Roketler gelirken bir anda herkes değişiyor" diyor. 'İsrail'de saldırılara karşı protestoları maalesef görmeyeceğiz' "Elbette Gazze, İsrail'den 1000 kat daha beter durumda. Ama İsrail'de de halkın yüzde 20-30'u korkuyla yaşıyor. Bu nedenle İsrail'de sol gruplarının işi daha zor" diye konuşan Fishman, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bu insanlar elbette çözüm istiyor ama saldırılara karşı protestoları da maalesef görmeyeceğiz." "Kudüs'te kesinlikle halkın büyük bölümü polisin yaptıklarının yanlış olduğunu biliyor. Netanyahu yönetimi altında polisler büyük bir şiddet uyguluyor. Sadece Araplara karşı da değil, Yahudilere karşı da. İsrail'de bir protestoya gitmek 10-15 sene önce çok mümkündü ama şimdi çok tehlikeli. Bu sağ için de böyle, sol için de."

Koalisyon görüşmelerinde Mansur Abbas'ın lideri olduğu Birleşik Arap Listesi'nin (Ra'am) kilit rolüne dikkat çeken Fishman, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Aşırı sağcı Yamina, sol-liberal Meretz, İşçi Partisi ve bir başka sağ parti olanb Yisrael Beiteinu'nun koalisyon hükümeti kurması bekleniyordu. Ama ilk kez koalisyona bir Arap partisi de girebilecekti. Abbas'ın Ra'am'ı da ilk defa bu seçimde 'Hükümete katılacağım' diyordu. Ama çatışmalarla birlikte tüm dengeler değişti. Ra'am görüşmeleri durdurdu." "Çatışmaların asıl nedeninin İsrail'deki iktidar krizi olduğunu düşünüyorum." Ramazan Bayramı'ndan sonra 16 Mayıs'ta, Yahudilerin 2 gün sürecek Shavuot Bayramı başlayacak. Bu kutsal günlerin de hükümetin kurulmasını geciktireceğini söyleyen Fishman, İsrail'de muhalefetin Netanyahu'ya karşı hükümet kurmasının çok zor bir ihtimal olduğunu düşünüyor ve ekliyor: "Netanyahu da bu durumda mücadelesini kazanmış olacak. Çünkü yeniden seçime gitmek ya da geçici bir hükümet kurmak istiyor. Geçici hükümeti ise bir şekilde kalıcı olabilir."