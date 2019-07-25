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İsrail, Filistin köyü Arakib'i 147'nci kez yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

İsrail güçleri 8 aylık mahkumiyetin ardından önceki gün serbest bırakılan Arakib köyünün ileri gelenlerinden Şeyh Ebu Aziz'i gözaltına aldı

KUDÜS (AA) – İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 147'nci kez yıktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köye baskın düzenleyen İsrail güçlerinin köylülerin evlerini yıktığını ve 8 aylık mahkumiyetin ardından önceki gün serbest bırakılan babası ve Arakib köyünün ileri gelenlerinden Şeyh Seyyah Ebu Mudeyğem et-Turi el-Harbi'yi (Ebu Aziz) gözaltına aldığını söyledi.

İsrail'in Temmuz 2010'dan bu yana Arakib köyünde 147'nci defa yıkım gerçekleştirdiğini belirten Turi, babası Şeyh Ebu Aziz'in neden gözaltına alındığını ise bilmediklerini vurguladı.

Turi ayrıca daha önce olduğu gibi yıkılan evleri yeniden kuracaklarını ve köylerini terk etmeyeceklerini vurgulayarak, "Köyümüzü yeniden inşa edeceğiz. Ne olursa olsun topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu topraklardan çıkmayacağız." ifadelerini kullandı.

Arakib köyünün ileri gelenlerinden Şeyh Ebu Aziz, 8 ay önce İsrail güçlerinin köylerini yıkmasına karşı çıktığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemede hapis cezasına çarptırılmış ve mahkumiyet sürecinin sona ermesi üzerine salı günü köyüne dönmüştü.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Arakib köyü Filistin israil Necef Çölü

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