İsrail, Filistin köyü Arakib'i 149'uncu kez yıktı

KUDÜS (AA) – İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 149'uncu kez yıktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köye baskın düzenleyen İsrail güçlerinin köydeki evleri yıktığını söyledi.

İsrail'in Temmuz 2010'dan bu yana Arakib köyünde 149'uncu defa yıkım gerçekleştirdiğini belirten Turi, "Sıcak havaya ve Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen İsrail güçleri köydeki evleri yıkmakta ısrar etti. Kadınları, çocukları ve yaşlıları evsiz bıraktı." dedi.

Son zamanlarda İsrail'in yıkımları arttırdığına dikkati çeken Turi, daha önce yaptıkları gibi evleri tekrar kuracaklarını ve köyü terk etmeyeceklerini vurgulayarak, "Köyümüzü yeniden inşa edeceğiz. Ne olursa olsun topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu topraklardan çıkmayacağız." diye konuştu.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.