İsrail-Filistin: Kudüs neden önemli ve tartışmalı bir şehir?

Doğu Kudüs, bir kez daha Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere yapılan İsrail müdahalesiyle gündemde. Nisan ayının son haftasında Filistinlilerin Ramazan geleneği olan, oruçlarını eski kentin Şam Kapısı'nın merdivenlerinde açmalarının engellenmesiyle başlayan gerginlik, Cuma günü yine Eski Şehir içerisinde bulunan Harem-üş Şerif'te devam etti. Cuma günü Mescid-i Aksa'da Filistinlilere İsrail polisi tazyikli su ve plastik mermiyle müdahale etti. Son olarak bugün sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan ve ardından tekbir getirerek sloganlar atan Filistinliler, bazı noktalara barikatlar kurdu. İsrail polisi bir kez daha müdahale etti. Üç gündür devam eden olaylarda Filistinli yetkililer, 300'e yakın kişinin yaralandığını duyururken, İsrail de 17 polisin yaralandığını açıkladı Filistinliler, "fanatik Yahudilerin kutladığı Kudüs Günü'nde Mescid-i Aksa'ya baskın yapacağını" söyleyerek bölgede nöbet tuttuğunu söylüyor. İsrail'de bazı gruplar, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Bu yıl bu takvime göre Kudüs günü 9-10 Mayıs'a denk geliyor.

Peki Kudüs niçin önemli ve neden tartışmalı bir kent? Kudüs'ün dinler ve siyaset tarihi açısından önemini dört başlık altında inceledik: Doğu Kudüs 50 yıldır işgal altında Dünyanın en kadim kentlerinden Kudüs, bugün Orta Doğu'daki sorunların merkezinde yer alıyor. İsrail, kentin doğusunu 1967'de işgal etti, 1980 yılında da şehrin tamamını başkenti ilan ettiğini duyurdu. Trump'ın Kudüs kararı: Orta Doğu'da barışı öldürmek için mükemmel zamanlama

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı

Filistinliler de Doğu Kudüs'ü ileride kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor. Oslo anlaşmalarında Kudüs'ün statüsü barış görüşmelerinin ileri aşamalarına bırakılmıştı. Üç semavi dinin de Kudüs'te kutsal mekanlarının bulunması, kentin tarih boyunca uluslararası öneme sahip olmasına yol açtı. Kudüs'te hangi kutsal yapılar var? Arapça El Kuds, İbranice Yeruşalayim olarak adlandırılan Kudüs, dünyanın en eski kentlerinden birisi. Tarih boyunca, birçok kutsal yapıya ev sahipliği yapmasından dolayı çok sayıda savaşa sahne oldu ve defalarca yıkıldı, yeniden inşa edildi. Osmanlı İmparatorluğu, 1517'de işgal ettiği Kudüs'ü 1917 tarihine kadar kontrolü altında tuttu.

Kudüs, üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için çok kutsal yerleri içinde barındırıyor. Kutsal yerlerin önemli bir kısmı Doğu Kudüs'te yer alıyor. Kudüs'ün içinde binlerce yıllık tarihi barındıran dar sokaklarla dolu Eski Kenti, dört ana bölümden oluşuyor. Bunlar Müslüman, Yahudi, Hristiyan ve Ermeni mahalleleri olarak sıralanıyor. Eski Kent'in etrafı ise kalın, taş duvarlarla çevrili. Müslümanlar için en kutsal yerlerden biri kabul edilen Mescid-i Aksa ve Kubbet'üs Sahra'nın bulunduğu Harem-üş-Şerif, Doğu Kudüs'te yer alıyor. Muhammed Peygamber'in buradan göğe yükseldiğine inanılıyor. Yahudiler için Mescid-i Aksa'nın hemen altında yer alan ve Süleyman döneminde yapılan tapınağa ait olduğuna inanılan Ağlama Duvarı yer alıyor. Burası Yahudilik inancının en kutsal mekanı. Hristiyanlar için ise Kudüs'te bulunan Kutsal Kabir Kilisesi'nde İsa Peygamber'in çarmıha gerildiği ve kabrine konulduğu düşünülüyor. Bu kilise, aralarında Rum Ortodoks Patrikhanesi, Roma Katolik Kilisesi ve Ermeni Patrikliği'nin de olduğu farklı mezheplerin temsilcileri tarafından yönetiliyor.