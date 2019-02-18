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İsrail Filistin Yönetimi'ne ödeneği kesti

18.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

İsrail Filistin Yönetimi'ne ödenen 138 milyon dolardan fazla ödeneği kesme kararı aldı.

İsrail Filistin Yönetimi'ne ödeneği kesti

Filistin tarafından tepki geldi.İsrail hükümeti Filistin bölgesine ithal edilmek üzere İsrail limanlarına gelen mallardan aldığı vergilerden oluşan 138 milyon dolardan fazla ödeneği dondurma kararı aldı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, bu tutarın "Filistin Özerk Yönetimi'nin geçen yıl tutuklu teröristlere, onların ailelerine ve eski tutuklulara yaptığı yardımla eşdeğer" olduğu belirtildi.

Filistin'den tepki

Filisitin Yönetimi karara tepki gösterdi. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna İsrail'in kararının ikili anlaşmalara "tek taraflı bir darbe” olduğunu söyledi. Sözcü Rudeyna İsrail'in ödeneği kesmesini "Filistinlilerin parasına korsanlık yapmak” olarak değerlendirdi.

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah da İsrail'in tavrını "Filistinlilere savaş açmak” olarak tanımladı ve İsrail'in Filistin Yönetimi'ni yok etme girişimi olarak değerlendirdi.

Filistin Yönetimi ödeneğin bir kısmını İsrail'de tutuklu olan 6 bin Filistinlinin ailesine veriyor. Filistin lideri Abbas geçmişte bu ödemeleri savunmuş ve bu ailelere karşı "sosyal sorumluluktan” bahsetmişti.

Karara dayanak oluşturan yasa geçen yıl kabul edilmiş anca İsrail yasayı bugüne kadar uygulamamıştı. Ödeneğin kesilmesi kararı geçen hafta Kudüs'te genç bir İsraillinin bir Filistinli tarafından öldürülmesine tepki olarak hayata geçirildi.

© Deutsche Welle Türkçe

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