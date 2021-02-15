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İsrail, Filistin yönetiminin gönderdiği Kovid-19 aşılarının Gazze Şeridi’ne girişine izin vermedi

15.02.2021 22:10 | Son Güncelleme:
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İsrail, Filistin yönetiminin gönderdiği Kovid-19 aşılarının Gazze Şeridi’ne girişine izin vermedi

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, gönderdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının İsrail makamları tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi’ne girişine izin verilmediğini duyurdu.

Bakan Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin dozluk Rus SputnikV aşısının Kovid-19 hastaları için ayrılmış yoğun bakım odalarında çalışan sağlık personeli ve acil servislerdeki sağlık çalışanları için gönderildiğine dikkati çekti.

"TEMAS HALİNDEYİZ"

İsrail'i bu tutumunun “keyfi ve tüm uluslararası normlara, yasalara ve anlaşmalara aykırı” olduğunu vurgulayan Keyle, Filistin hükümetinin aşıları Gazze Şeridi'ne mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için bir dizi uluslararası kuruluşla temas halinde olduğunu kaydetti.

İSRAİL'DEN SKANDAL HAMLE

Bu, 14 yıldır İsrail ablukasından dolayı sağlık alt yapısının büyük oranda zarar gördüğü Gazze Şeridi’ne koronavirüs aşısını ulaştırmak için yapılan ilk girişimdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı 4 Şubat'ta 10 bin doz "Sputnik V" aşısı aldığını duyurmuş ve önümüzdeki günlerde, tarih belirtmeden yeni bir aşı grubunun Filistin'e ulaşacağını belirtmişti.

Bugün itibariyle 53 bin 593'ü Gazze Şeridi’nde olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Kovid-19 vaka sayısı 190 bin 316'ya ulaşmış, 537’si de Gazze Şeridi’nden olmak üzere 2 bin 133 kişi ise hayatını kaybetmişti. (AA)

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