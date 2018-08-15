İsrail Filistin'e 10 ton mektup ve paket gönderiyor

Tasnif işlemleri süren mektup ve paketler arasında 2015 yılında Türkiye’den gönderilen bir tekerlekli sandalye de bulunuyor.İsrail'in Filistin bölgelerine gönderilen postalara uyguladığı yaklaşık sekiz yıl süren ambargoyu kaldırmasının ardından 10 ton civarındaki mektup ve paketleri ayırma işlemleri sürüyor. Filistinli posta görevlilerinin yıllardır Ürdün'de tutulan mektup ve paketleri ayırmak için fazla mesai yaptığı belirtiliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yetkililer, İsrail'in 2010 yılından beri Ürdün üzerinden Batı Şeria'ya girişini engellediği postanın bir kereye mahsus bir anlaşmayla dağıtımına başlandığını kaydetti.

Filistinli Telekomünikasyon Bakanı Allam Musa, postaların dağıtımının engellendiği ve posta hizmetlerine ilişkin anlaşmanın geciktirildiği gerekçesiyle İsrail'i suçladı.

İsrail tarafından yapılan açıklamada ise mektup ve paketlerin gönderildiği doğrulanarak, posta hizmetlerine ilişkin anlaşmanın uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Ancak anlaşma hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.