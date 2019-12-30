İsrail Filistin'e Yapılacak Vergi Ödemesinin Bir Kısmını Askıya Aldı

İsrail Güvenlik Kabinesi Pazar günü aldığı bir kararla, şiddeti teşvik etme amacıyla kullandığı gerekçesiyle Filistin tarafına ödenecek olan 43 milyon dolarlık vergi ödemesini askıya aldı.

İsrail yapılan vergi aktarımlarının, Filistinliler tarafından İsrail’e saldırı sonucu ölmüş ya da hapse atılmış kişilerin ailelerine verildiği gerekçesiyle böyle bir karar alındığını açıkladı.

İsrail, Şehitler Fonu adı verilen bir uygulamayla şiddetin özendirildiğini savunuyor. Filistin’se sözkonusu paranın, İsrail’in uyguladığı şiddet sonucu zor durumda kalmış ailelere yardım amaçlı kullanıldığını söylüyor.

Daha önceden yapılmış anlaşmalar uyarınca İsrail, Filistin adına vergi toplama işlemlerini gerçekleştiriyor ve daha sonra bu parayı Filistin yönetimine aktarıyor. Aylık 170 milyon doları bulan bu tutar, Filistin yönetiminin ana geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

İsrail geçen yıl aldığı bir kararla bu vergi ödemelerinde kesintiye gitmişti bu kararın da o uygulamanın devamı olduğu ifade ediliyor.