HABER

İsrail Filistin'in arazilerine el koymak için 3 günde 16 karar çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 14:19 | Son Güncelleme

İsrail Filistin'in arazilerine el koymak için 3 günde 16 karar çıkardı

KUDÜS (AA) – İsrail makamları, son 3 günde işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinin altyapı projeleri için Filistin'in yüzlerce dönüm arazisine el koymak üzere 16 karar çıkardı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir durum oluşturup Filistin yönetimine ait hazine topraklarına el koymak için 16 yeni karar çıkardığını söyledi.

Bu kararlara dayanarak İsrail'in Filistinlilerin yüzlerce dönüm arazisine el koyacağına dikkati çeken Assaf, Tel Aviv yönetiminin el koyacağı topraklar ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini birbirine, Kudüs'e ve diğer İsrail kentlerine bağlayacak çevre yolları yapmayı amaçladığını ifade etti.

İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerinin altyapı projeleri için el koyacağı toprakların Filistin yönetimine ait hazine toprakları olduğunu vurgulayan FKÖ yetkilisi, bu kararlar çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kentlerinden toprak alınacağını dile getirdi.

Assaf, Tel Aviv yönetiminin bu kararlarla işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki egemenliğini pekiştirmeyi hedeflediğini, İsrail'in bu şekilde Filistinlilerin doğal kaynaklarını "sömürürken" Filistin halkını devre dışı bıraktığını belirtti.

İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yerleşim birimlerini izleyen İsrailli sivil toplum örgütü Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi, ekim ayı sonlarında yayımladığı raporda, Donald Trump'ın üç yıl önce ABD'de iktidara gelmesinden itibaren İsrail'in yerleşim faaliyetlerini hızlandırdığına işaret etmişti.

Raporda Trump'ın iktidarda bulunduğu dönemde İsrail tarafından inşa edilen ve projelendirilen Yahudi yerleşimlerin sayısının geçen yıllara göre yaklaşık 2 katına çıkarak yılda ortalama 7 bin konuta ulaştığı belirtilmişti.

- Rakamlarla Yahudi yerleşimciliği

Filistin resmi verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 150 Yahudi yerleşim birimi ve İsrail tarafından da "illegal" kabul edilen 116 küçük yerleşim biriminde 653 bin 621 Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yerleşim yerlerinin yüzde 47'si Kudüs çevresinde bulunuyor.

Yahudi yerleşim birimleri Batı Şeria topraklarının yüzde 10'unu işgal ediyor. İsrail bunun yanı sıra Batı Şeria topraklarının yüzde 18'ini askeri gerekçelerle işgal ederken, yüzde 12'sini Ayrım Duvarı'yla bölüyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Aralık 2016'da aldığı 2334 sayılı kararla, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmasını talep etmişti.

Tüm Yahudi yerleşim yerlerini yasa dışı kabul eden uluslararası toplum, bu uygulamayı ayrıca iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Skandal! Sırf eğlence için... Skandal! Sırf eğlence için...
Side Sualtı Müzesi'ne 50 bin kişi daldıSide Sualtı Müzesi'ne 50 bin kişi daldı
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olan şoför adliyeye sevk edildiBeşiktaş'ta otobüs durağa daldı: 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olan şoför adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Filistin israil Yahudi yerleşim birimleri

En Çok Okunan Haberler

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da sokak ortasında dehşet! Eniştesine kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet! Eniştesine kurşun yağdırdı

Beşiktaş'ta terör estiren halk otobüsü şoförüyle ilgili yeni gelişme

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

İzmir'den acı haber! Eğitimde fenalaşan uzman çavuş Mehmet Yaralı şehit oldu

İzmir'den kahreden şehit haberi!

HDP'nin İstanbul Kongresi'nde tepki çeken görüntüler

HDP'nin İstanbul Kongresi'nde tepki çeken görüntüler

Avcılar’da kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı şahıs tarafından bıçaklandı

Dehşet evi! Oğlu ve annesinin gözü önünde katledildi

Aydın'da kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

Kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.