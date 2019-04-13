HABER

İsrail Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

Kudüs'te yaşayan Filistinli aile, İsrail'in dayattığı yıkım ücreti olan yaklaşık 8 bin 400 doları ödeyemeyeceği için evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı

KUDÜS (AA) – İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Kudüs'te yaşayan Filistinli bir aileye, "Beldet'ül-Kadime" olarak ifade edilen Eski Şehir bölgesindeki evini kendi elleriyle yıktırdı.

Kudüs Belediyesi, Filistinli 8 kişilik Acluni ailesinin 3 sene önce Eski Şehir bölgesinde inşa ettiği iki odalı evin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılması için birkaç gün önce aileye tebligatta bulundu.

Aileye, evini kendisi yıkmaması durumunda yıkım ücreti olarak 30 bin şekel (yaklaşık 8 bin 400 dolar) ödemek zorunda kalacağı iletildi.

Acluni ailesi barınma ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 3 yıl önce inşa ettiği 30 metrekarelik evini İsrail'in dayattığı meblağı ödeyemeyeceği için kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Vadi Hilve Bilgi Merkezine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Şubat ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 8 ev ve iş yerini yıktı, 7 Filistinliyi de kendi evlerini veya iş yerlerini yıkmaya zorladı.

Kudüs Belediyesi gerek inşaat ruhsatı vermeyerek gerekse ruhsatsız oldukları gerekçesiyle evleri yıkarak, Filistinlilerin Kudüs'te bina inşa etmesini kısıtlamaya çalışıyor. İsrail makamlarının, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından bu yöndeki uygulamalarını artırdığı ifade ediliyor.

PARTNER Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
İhlas Koleji’nde Abdülhamid Han Konferansı düzenlendiİhlas Koleji’nde Abdülhamid Han Konferansı düzenlendi
Giresun’da şüpheli şekilde ölen Rabia Naz için Manisa’da eylemGiresun’da şüpheli şekilde ölen Rabia Naz için Manisa’da eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beldet'ül-Kadime Filistin Kudüs

En Çok Okunan Haberler

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı var

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.