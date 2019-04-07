"İsrail Filistinli çocuk tutukluları ağır para cezalarına çarptırıyor"

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer cezaevindeki Filistinli çocuk mahkum sayısının 114'e yükseldiğine dikkat çekilen raporda, İsrail mahkemelerinin Filistinli çocuklara ayrıca toplamı 37 bin şekele varan (yaklaşık 10 bin dolar) ağır para cezaları da kestiği vurgulandı.

Raporda, mart ayında 34 Filistinli çocuğun hapis cezalarına mahkum edildiği aktarılarak, bu çocuklarının 20'sinin evlerinde, 11'inin yollarda, birinin askeri kontrol noktasında, birinin İsrail bölgelerine kimliksiz girerken, birinin de soruşturmaya tabi tutulduğu sırada gözaltına alındığı kaydedildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti tarafından yayınlanan raporda, "İsrail Filistinli çocukları sadece haksız hapis cezalarına çarptırmakla yetinmiyor, yıllarca süren ağır hapis cezalarına bir de yüklü para cezaları ekliyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail mahkemelerinin, geçen mart ayı boyunca gözaltındaki birçok Filistinli çocuğu hapis cezalarına mahkum etmenin yanı sıra yaklaşık 10 bin dolara varan ağır para cezalarına çarptırdığı bildirildi.

Raporda, Filistinli bir çocuğun ateş açıldıktan sonra gözaltına alındığına, 3 Filistinli çocuğun da sorgu sırasında "vahşice darp edildiğine" dikkat çekildi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

