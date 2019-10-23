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İsrail, Filistinli şehidin naaşını bir yıl sonra teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

İsrail, Filistinli şehidin naaşını bir yıl sonra teslim etti

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, geçen yıl kasım ayında Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde şehit ettiği İmad Şahin'in (17) naaşı yaklaşık bir yıl sonra ailesine teslim edildi.

Gazze'deki Filistin Nüfus ve İdari İşler Komitesi, 17 yaşındaki Filistinli İmad Şahin'in naaşının yaklaşık bir yıl aradan sonra İsrailli yetkililerce Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan aileye teslim edildiğini duyurdu.

Şahin, 3 Kasım 2018'de Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail güçlerince şehit edilmişti.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze İmad Şahin israil naaş

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