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İsrail Filistinli tutuklularla anlaşmaya çalışıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 01:53 | Son Güncelleme

İsrail Filistinli tutuklularla anlaşmaya çalışıyor

KUDÜS (AA) - İsrail Hapishaneler İdaresi, Filistinli tutuklu temsilcileriyle gelecek pazar günü açlık grevi yapmamaları için anlaşma yapmaya çalışıyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Hapishaneler İdaresi, Ramon Hapishanesinde Hamas ve Cihadı İslami hareketlerinin temsilcileriyle görüştü.

Gazetenin bazı tutuklulardan edindiği bilgiye göre, pazar günü açlık grevi yapmamaları ve protesto düzenlememeleri karşılığında Filistinli tutukluların bazı istekleri yerine getirilecek.

Filistinli tutuklular Hapishaneler İdaresi'nin, cezaevi bahçelerine ankesörlü telefon getirileceği, Ramon ve Nakab hapishanelerindeki tutuklulara verilen cezaların iptal edileceği vaadinde bulunduğunu aktardı.

Haberde, açlık grevinin iptal edilmesi durumunda mahkumların, cep telefonlarına parazit yapan jammerlerin kaldırılması talebinin kabul edileceği, ancak bunun İsrail Savunma Bakanlığı tarafından henüz kabul edilmediği dile getirildi.

Hapishaneler İdaresi'nin, mahkumların "Gazze'deki aileleriyle görüşülmesine izin verilmesi, televizyon izleme ve radyo dinleme imkanı tanınması, bazı mahkumlara verilen şahsi cezaların kaldırılması" gibi talepleri üzerine görüşmeye hazır olduğu kaydedildi.

Filistin kaynakları, perşembe ve cuma günleri taraflar arasında iki görüşme gerçekleştirildiğini vurguladı.

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