HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail Filistinlilere 5 bin doz aşı gönderecek

İsrail Filistinlilere 5 bin doz aşı gönderecek

31.01.2021 19:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İsrail Filistinlilere 5 bin doz aşı gönderecek

İsrail, Birleşmiş Milletler'in baskısı üzerine Filistin bölgeleri Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki tıbbi personelin aşılanması için bölgeye 5 bin doz koronavirüs aşısı gönderileceğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sağlık personelinin aşılanması için 5 bin doz aşı gönderileceği bildirildi. Açıklamaya göre, sevkiyat için İsrail'in aşı stokları kullanılacak. Savunma Bakanlığı aşı sevkiyatının gerekçesine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Aşı kampanyasının başladığı aralık ayından bu yana 9 milyon nüfuslu İsrail'de 3 milyon kişi iki dozluk koronavirüs aşısının ilk dozu ile aşılandı. Dünyanın en hızlı aşı kampanyasını yürüten İsrail'de işgal altında tutulan Filistin bölgeleri Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde ise aşılama henüz başlamadı.

Uluslararası baskı vardı

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, geçen hafta İsrail hükümetine bir çağrı yaparak Filistinliler için koronavirüs aşılarının kolaylaştırılmasını istemiş ve buna "İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini" gerekçe göstermişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) de İsrail'in uluslararası insani hukuk doğrultusunda işgalci güç olarak, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin aşılanması konusunda sorumluluk taşıdığı hatırlatmasını yapmıştı.

Filistin Özerk Yönetimi, aralarında Rus aşısı Sputnik V'nin de bulunduğu dört şirket ile koronavirüs aşısı sevkiyatı anlaşması imzaladığını duyurdu. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki halkın yüzde 70'inin aşılanmasına yetmesi düşünülen sevkiyatın ilk bölümünün gelecek günlerde bölgeye ulaşması bekleniyor.

Netanyahu'nun iki ayaklı stratejisi: Aşılama ve kapanma

Aşılamanın hızla yürütüldüğü İsrail'de salgın tedbirlerinin gevşetilmesi talepleri de artıyor. İsrailli bir yetkili, ülkenin nüfusun üçte birinin aşılanması halinde koronavirüs krizini aşmaya başlayacağını söyledi. Başbakan Benyamin Netanyahu, aşılamanın hızlı bir şekilde yürütülmesini istemiş ve kapanma ile birlikte uygulanan önlemlerle birlikte şubat ayına kadar ekonominin yeniden açımasını hedeflemişti.

Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana İsrail'de 641 bin vaka ve 4 bin 700 ölüm kayıtlara geçti. Filistin sağlık makamları da Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 157 bin koronavirüs vakası ve buna bağlı olarak bin 800 ölüm meydana geldiğini bildirdi.

Reuters,AFP/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında küfür skandalı!Canlı yayında küfür skandalı!
Viral olmuştu! Sanders’ın eldivenlerine talep patladıViral olmuştu! Sanders’ın eldivenlerine talep patladı
Digitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresiDigitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresi

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Başakşehir'de dehşet anları! Kadını sürücüler kurtardı

Başakşehir'de dehşet anları! Kadını sürücüler kurtardı

Deva Partisi il başkanından canlı yayında küfür skandalı

Deva Partisi il başkanından canlı yayında küfür skandalı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

Son dakika! Somali'nin başketinde büyük patlama

Ülkenin başkentinde büyük patlama

Sosyal medyada viral olan Sanders’ın eldivenleri seri üretilecek

Viral olmuştu! Sanders’ın eldivenlerine talep patladı

Suriye'de iki patlama: 10 ölü, 24 yaralı

Suriye'de patlama: Korkunç görüntüler geliyor

Fransa yeniden karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Fransa yeniden karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

AB'nin kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor! Aşı krizine kilise de dahil oldu

AB'nin kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.