İsrail Filistinlilere 5 bin doz aşı gönderecek

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sağlık personelinin aşılanması için 5 bin doz aşı gönderileceği bildirildi. Açıklamaya göre, sevkiyat için İsrail'in aşı stokları kullanılacak. Savunma Bakanlığı aşı sevkiyatının gerekçesine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Aşı kampanyasının başladığı aralık ayından bu yana 9 milyon nüfuslu İsrail'de 3 milyon kişi iki dozluk koronavirüs aşısının ilk dozu ile aşılandı. Dünyanın en hızlı aşı kampanyasını yürüten İsrail'de işgal altında tutulan Filistin bölgeleri Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde ise aşılama henüz başlamadı.

Uluslararası baskı vardı

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, geçen hafta İsrail hükümetine bir çağrı yaparak Filistinliler için koronavirüs aşılarının kolaylaştırılmasını istemiş ve buna "İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini" gerekçe göstermişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) de İsrail'in uluslararası insani hukuk doğrultusunda işgalci güç olarak, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin aşılanması konusunda sorumluluk taşıdığı hatırlatmasını yapmıştı.