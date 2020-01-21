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  4. İsrail Filistinlilerin imar izni başvurularının tamamına yakınını reddetti

İsrail Filistinlilerin imar izni başvurularının tamamına yakınını reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C bölgesi"nde 2016-2018 yıllarında Filistinlilerin yaptığı 1485 imar izni başvurusundan sadece 21'ine onay verdi

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın "C bölgesi"nde yer alan arsalarına imar izni için yaptığı başvuruların neredeyse tamamını geri çevirdi.

İsrailli insan hakları örgütü Bimkon'un verilerine göre, İsrail yönetimi, kontrolü altındaki Batı Şeria'nın "C bölgesi"nde 2016-2018 yıllarında Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının yüzde 98'inden fazlasını reddetti.

Bimkom'un verileri, Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini her geçen gün genişleten İsrail'in, Filistinlilerin kendi arsalarına evlerini inşa etmesine izin vermediğini bir kez daha ortaya koydu.

İsrail makamları, 2016-2018 yıllarında Filistinlilerin "C bölgesi" için yaptığı 1485 imar izni başvurusundan sadece 21'ine onay verirken, aynı dönemde Filistinlilere ait 2 bin 147 evin imar izni olmadan yapıldığı gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı ve bunlardan 90'ı İsrail güçlerince yıkıldı.

İnsan hakları örgütünün verilerine göre, 2000'den bu yana Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail makamlarına "C bölgesi"nde yer alan arsaları için 6 bin 532 imar izni başvurusunda bulunurken, bunlardan sadece 245'i kabul edildi.

İmar izni alamayan Filistinliler, İsrail'in kontrolündeki "C bölgesi"nde yer alan arsalarına izin almadan ev inşa etmek zorunda kalıyor.

İsrail güçleri de söz konusu evleri, "C bölgesi"nde izinsiz inşa edildiği gerekçesiyle yıkıyor.

- "C bölgesi"

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
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