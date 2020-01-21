İsrail Filistinlilerin imar izni başvurularının tamamına yakınını reddetti

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın "C bölgesi"nde yer alan arsalarına imar izni için yaptığı başvuruların neredeyse tamamını geri çevirdi.

İsrailli insan hakları örgütü Bimkon'un verilerine göre, İsrail yönetimi, kontrolü altındaki Batı Şeria'nın "C bölgesi"nde 2016-2018 yıllarında Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının yüzde 98'inden fazlasını reddetti.

Bimkom'un verileri, Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini her geçen gün genişleten İsrail'in, Filistinlilerin kendi arsalarına evlerini inşa etmesine izin vermediğini bir kez daha ortaya koydu.

İsrail makamları, 2016-2018 yıllarında Filistinlilerin "C bölgesi" için yaptığı 1485 imar izni başvurusundan sadece 21'ine onay verirken, aynı dönemde Filistinlilere ait 2 bin 147 evin imar izni olmadan yapıldığı gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı ve bunlardan 90'ı İsrail güçlerince yıkıldı.

İnsan hakları örgütünün verilerine göre, 2000'den bu yana Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail makamlarına "C bölgesi"nde yer alan arsaları için 6 bin 532 imar izni başvurusunda bulunurken, bunlardan sadece 245'i kabul edildi.