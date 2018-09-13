İsrail Filistinlilerin kurduğu sembolik köyü yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'deki yıkım kararlarına tepki olarak aktivistler tarafından kurulan sembolik köy Vadi el-Ahmer'i yıktı.

Filistin'de Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabahın erken saatlerinde köye baskın düzenlediğini ve burada bulunan beş evi yıktığını söyledi.

Askerlerin bölgeyi kuşatma altına aldığını ve kapalı askeri bölge ilan ettiğini aktaran Assaf, bu yapılanın Han el-Ahmer'in yıkımı için hazırlık olduğunu belirtti.

Filistinli bir grup aktivist, İsrail'in yıkım kararlarıyla mücadele ve Han El-Ahmer ile Kfar Adumim Yahudi yerleşim birimini birbirinden ayırmak için Han el-Ahmer'in kuzey kesiminde konteyner ve ahşap evlerden oluşan küçük bir köy kurmuş ve beş evden oluşan bu sembolik köye "Vadi el-Ahmer" ismi verilmişti.

- Yıkım kararıyla gündeme gelen Han el-Ahmer

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.