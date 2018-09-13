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İsrail Filistinlilerin kurduğu sembolik köyü yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 09:24 | Son Güncelleme

İsrail Filistinlilerin kurduğu sembolik köyü yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'deki yıkım kararlarına tepki olarak aktivistler tarafından kurulan sembolik köy Vadi el-Ahmer'i yıktı.

Filistin'de Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabahın erken saatlerinde köye baskın düzenlediğini ve burada bulunan beş evi yıktığını söyledi.

Askerlerin bölgeyi kuşatma altına aldığını ve kapalı askeri bölge ilan ettiğini aktaran Assaf, bu yapılanın Han el-Ahmer'in yıkımı için hazırlık olduğunu belirtti.

Filistinli bir grup aktivist, İsrail'in yıkım kararlarıyla mücadele ve Han El-Ahmer ile Kfar Adumim Yahudi yerleşim birimini birbirinden ayırmak için Han el-Ahmer'in kuzey kesiminde konteyner ve ahşap evlerden oluşan küçük bir köy kurmuş ve beş evden oluşan bu sembolik köye "Vadi el-Ahmer" ismi verilmişti.

- Yıkım kararıyla gündeme gelen Han el-Ahmer

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi Filistin'in farklı bölgelerinden gelen gönüllülerle bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.
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- İsrail'in E1 projesi

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor."

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Han el-Ahmer israil Vadi el-Ahmer

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