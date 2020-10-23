İsrail Füze Atılması Sonrası Gazze'yi Hedef Aldı

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Gazze Şeridi’nden atılan iki füzeden birini havada imha ettikleri belirtildi. Füzelerin dün gece geç saatlerde fırlatıldıkları ifade edildi.

Ancak diğer füzenin nereye düştüğü herhangi bir can yada mal kaybına neden olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

İsrail, füzelerin Hamas tarafından fırlatıldığını iddia etti ve savaş uçakları ve saldırı helikopterleriyle bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda Hamas’a ait olduğu ileri sürülen bir yeraltı tesisinin vurulduğu belirtildi.

İsrail Ordusu hafta başında Gazze Şeridi’nden İsrail tarafında güvenlik duvarının altından tünel kazıldığının tespit edildiğini açıklamıştı.

İsrail operasyonunda da can yada mal kaybı olup olmadığına dair Filistin tarafından da bir açıklama gelmedi.

