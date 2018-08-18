İsrail füzeleri 25 ailenin geçim kaynağını yok etti

Gazze'de İsrail'in Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi'ne düzenlediği bombardımandan etkilenerek kullanılamaz hale gelen oto yıkamada çalışan 25 kişinin işsiz kalmasıyla onlarca aile tek geçim kaynaklarını kaybetti.
Oto yıkamacıda çalışan Muhammed Kelub (22) AA muhabirine yaptığı açıklamada ailesinin ana gelirini bu iş yerinde çalışarak temin ettiğini söyledi.
Ailesinden 10 kişiyi buradan aldığı maaşla desteklediğini ifade eden Kelub, iş yerinin yıkılmasından sonra hayatının daha da zorlaştığını belirtti.
- Hem evi hem iş yeri zarar gördü
Aynı iş yerinde çalışan Enver Haşişu ise, günlerce sabahtan akşama kadar izin almadan çalıştıklarını aktardı.
Haşişu, oto yıkamacı ile aynı binada yer alan evinin de oturulamayacak derecede büyük zarar gördüğünü hatırlatarak, kültür merkezinin sanatsal faaliyetler yapan bir yer olduğu için bombalanması ihtimalinin kimsenin aklına gelmediğini ancak yaşananlardan sonra binadaki herkesin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.
İş yerinin ortaklarından Eşref Haşişu ise, kendisi ve kardeşlerinin de oto yıkamacıdan elde ettikleri kazançla geçindiklerini ifade etti.
Haşişu iş yerinde çalışan kişilerin 7 ila 10 kişilik ailelere baktığını ve işlerini kaybettikten sonra ciddi bir ekonomik çöküntü ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.
İsrail savaş uçağı, geçen perşembe günü düzenlediği saldırıda Gazze'nin batısında yer alan Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi binasını 10'dan fazla roket ile hedef almış, saldırıda etraftaki ev ve iş yerleri de zarar görmüştü.
Gazze Şeridi'nde, İsrail'in 12 yıldır uyguladığı ağır abluka ve bu süreçte birkaç yılda bir tekrarlayan ve geride onarılmasına izin vermediği ağır bir yıkım bırakan saldırıları nedeniyle işsizlik ve yoksulluk oranı çok yüksek.
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