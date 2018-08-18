HABER

İsrail füzeleri 25 ailenin geçim kaynağını yok etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

Gazze'de İsrail'in Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi'ne düzenlediği bombardımandan zarar gören ve kullanılamaz hale gelen oto yıkamada çalışan 25 kişi işsiz kaldı

Gazze'de İsrail'in Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi'ne düzenlediği bombardımandan etkilenerek kullanılamaz hale gelen oto yıkamada çalışan 25 kişinin işsiz kalmasıyla onlarca aile tek geçim kaynaklarını kaybetti.

Oto yıkamacıda çalışan Muhammed Kelub (22) AA muhabirine yaptığı açıklamada ailesinin ana gelirini bu iş yerinde çalışarak temin ettiğini söyledi.

Ailesinden 10 kişiyi buradan aldığı maaşla desteklediğini ifade eden Kelub, iş yerinin yıkılmasından sonra hayatının daha da zorlaştığını belirtti.

- Hem evi hem iş yeri zarar gördü

Aynı iş yerinde çalışan Enver Haşişu ise, günlerce sabahtan akşama kadar izin almadan çalıştıklarını aktardı.

Haşişu, oto yıkamacı ile aynı binada yer alan evinin de oturulamayacak derecede büyük zarar gördüğünü hatırlatarak, kültür merkezinin sanatsal faaliyetler yapan bir yer olduğu için bombalanması ihtimalinin kimsenin aklına gelmediğini ancak yaşananlardan sonra binadaki herkesin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

İş yerinin ortaklarından Eşref Haşişu ise, kendisi ve kardeşlerinin de oto yıkamacıdan elde ettikleri kazançla geçindiklerini ifade etti.

Haşişu iş yerinde çalışan kişilerin 7 ila 10 kişilik ailelere baktığını ve işlerini kaybettikten sonra ciddi bir ekonomik çöküntü ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

İsrail savaş uçağı, geçen perşembe günü düzenlediği saldırıda Gazze'nin batısında yer alan Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi binasını 10'dan fazla roket ile hedef almış, saldırıda etraftaki ev ve iş yerleri de zarar görmüştü.

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in 12 yıldır uyguladığı ağır abluka ve bu süreçte birkaç yılda bir tekrarlayan ve geride onarılmasına izin vermediği ağır bir yıkım bırakan saldırıları nedeniyle işsizlik ve yoksulluk oranı çok yüksek.

PARTNERNormal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...Normal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımıAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı
Marmaris'teki Türk berberlere yabancı ilgisiMarmaris'teki Türk berberlere yabancı ilgisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

İlginizi Çekebilir

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Diğer Haberler
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

Katil zanlısı, sevgilisinin kızını da istismar etmiş!

Katil zanlısı, sevgilisinin kızını da istismar etmiş!

Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim

Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

Sayısal Loto sonuçları - 18 Ağustos Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Sayısal Loto sonuçları - 18 Ağustos Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.