İsrail gasbettiği özgürlük gemilerini satıp gelirini Yahudilere bağışlayacak

KUDÜS (AA) - İsrail’in Avrupa’nın çeşitli yerlerinden abluka altındaki Gazze Şeridi’ne "özgürlük" sloganıyla yola çıktıktan sonra Akdeniz’de gasbettiği gemileri satacağı bildirildi.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre İsrail makamları, daha önce İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze’ye giderken İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından el konulan 4 gemiyi satacak.

Konuya ilişkin haberde, gemilerin satışından elde edilecek meblağın işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinden iki aileye dağıtılacağı belirtildi.

Haberde, İsrail’in bu adımının, daha önce bazı fertleri Filistinliler tarafından düzenlenen eylemlerde öldürülen iki Yahudi yerleşimci ailenin, Kudüs Merkezi Mahkemesine başvurduktan sonra mahkemenin aileler lehine karar vermesi üzerine geldiği kaydedildi.

Mahkemenin İsrail Deniz Kuvvetleri ile İsrail istihbarat yetkililerinin görüşlerine başvurduğu ifade edilen haberde, yetkililerin Gazze’ye ulaşması durumunda bu gemilerin mülkiyetinin Hamas’a devredileceğini söylediği aktarıldı.