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İsrail gasbettiği özgürlük gemilerini satıp gelirini Yahudilere bağışlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 19:22 | Son Güncelleme

İsrail makamları, daha önce İsrail ablukasını kırmak amacıyla Avrupa'dan Gazze’ye giderken deniz kuvvetleri tarafından gasbedilen 4 gemiyi satacak, buradan elde edeceği geliri işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinden iki aileye dağıtacak

KUDÜS (AA) - İsrail’in Avrupa’nın çeşitli yerlerinden abluka altındaki Gazze Şeridi’ne "özgürlük" sloganıyla yola çıktıktan sonra Akdeniz’de gasbettiği gemileri satacağı bildirildi.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre İsrail makamları, daha önce İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze’ye giderken İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından el konulan 4 gemiyi satacak.

Konuya ilişkin haberde, gemilerin satışından elde edilecek meblağın işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinden iki aileye dağıtılacağı belirtildi.

Haberde, İsrail’in bu adımının, daha önce bazı fertleri Filistinliler tarafından düzenlenen eylemlerde öldürülen iki Yahudi yerleşimci ailenin, Kudüs Merkezi Mahkemesine başvurduktan sonra mahkemenin aileler lehine karar vermesi üzerine geldiği kaydedildi.

Mahkemenin İsrail Deniz Kuvvetleri ile İsrail istihbarat yetkililerinin görüşlerine başvurduğu ifade edilen haberde, yetkililerin Gazze’ye ulaşması durumunda bu gemilerin mülkiyetinin Hamas’a devredileceğini söylediği aktarıldı.

Haberde, İsrail’in müzayedeye çıkaracağı gemileri açık artırmayla satacağı belirtilerek, elde edilen gelirin “mağdur” yerleşimci ailelere verileceği ifade edildi.

Ailelerin mahkemenin kararını "ilkesel" olarak önemli buldukları kaydedilen haberde, el konulan gemilerin değerinin birkaç bin şekeli geçmeyeceği aktarıldı.

İsrail Deniz Kuvvetleri son birkaç haftada Avrupalı aktivistler tarafından Gazze ablukasını kırmak amacıyla denize açılan gemilere el koyarak ülkenin orta bölgelerindeki Aşdod (Usdud) Limanına çekmişti.

İsrail mahkemeleri de daha önce aldıkları kararlarla, Hamas ve Filistin yönetimini Yahudi ailelerin fertlerini “öldürmekten” suçlu bularak, milyonlarca dolar tazminata “mahkum” etmişti.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

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