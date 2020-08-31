HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit!

İsrail gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2020 16:41 | Son Güncelleme

İsrail'de yayın yapan Times Of Israel adlı gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira ve tehditler içeren bir makale yayınladı. Times Of Israel adlı gazetede yayınlanan sözde makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi taktirde sonunun Kaddafi, Mübarek ve Abidin Bin Ali gibi devrik liderler gibi olacağı tehdidinde bulunuldu.

İsrail gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit!

Ortadoğu ve Afganistan-Pakistan uzmanı olduğu iddia edilen Manish Rai adlı biri tarafından kaleme alınan sözde makalede, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı birçok asılsız iddiada bulunuldu. Yazıda, Erdoğan’ın Osmanlı Devletinin yıkılmasının ardından kaldırılan “halifeliği yeniden getirmeye” çalıştığı ve bunun için “bazı adımlar attığı” öne sürüldü.

Gazeteye ait blogda yayınlanan makalede, Türkiye’nin terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele kapsamında Suriye ve Irak’ın kuzeyine düzenlediği operasyonların yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya hükümetine verdiği desteğin Erdoğan’ın “hilafeti getirmek için attığı” adımlar olduğu iftirası atıldı.
Makalede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde "sonunun devrik Libya lideri Muammer Kaddafi, devrik Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali gibi olacağı" tehdidine yer verildi.

Türkiye’nin Filistin’e verdiği destekten rahatsız olan İsrail basınında, sık sık Türkiye karşıtılığı ile bilinen isimlerin yazılarına yer veriliyor. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladıRusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Balık ve yoğurdu birlikte tüketirseniz...Balık ve yoğurdu birlikte tüketirseniz...
En Çok Okunan Haberler
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
ÖTV zammı sonrası otomobil fiyatları nasıl olacak?
ÖTV zammı sonrası otomobil fiyatları nasıl olacak?
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Diğer Haberler
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Belarus’ta protestoların ortasında evlilik teklifi
Belarus’ta protestoların ortasında evlilik teklifi
Lübnan'da Büyükelçi Mustafa Edib, hükümeti kurmakla görevlendirildi
Lübnan'da Büyükelçi Mustafa Edib, hükümeti kurmakla görevlendirildi
Dünyanın kilitlendiği uçak iniş yaptı!
Dünyanın kilitlendiği uçak iniş yaptı!
Yunanistan'dan tehlikeli adım: Anlaşma yapacaklar!
Yunanistan'dan tehlikeli adım: Anlaşma yapacaklar!
"Hotel Ruanda" filmine de konu olan Paul Rusesabagina terör suçundan gözaltında
Filmde bir kahramandı... Uluslararası operasyonla gözaltına alındı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.