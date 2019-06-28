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İsrail Gazze Ablukası Kapsamındaki Bazı Kısıtlamaları Hafifletti 

28.06.2019 18:02 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi’ni abluka altında tutan İsrail’den yapılan bir açıklamada bölgede akaryakıt sevkiyatına yeniden başlandığı ve kıyıdaki balık tutma alanlarının genişletilmesine izin verildiği aktarıldı

İsrail Gazze Ablukası Kapsamındaki Bazı Kısıtlamaları Hafifletti 

Gazze Şeridi’ni abluka altında tutan İsrail’den yapılan bir açıklamada bölgede akaryakıt sevkiyatına yeniden başlandığı ve kıyıdaki balık tutma alanlarının genişletilmesine izin verildiği aktarıldı. Bunun karşılığında Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarını durdurma sözü verdiği belirtiliyor.

Associated Press haber ajansına göre, kimliğinin açıklanmasını istemeyen İsrailli bir yetkili Filistin’de yayılan haberleri doğrulayarak, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne hafta başında kesilen akaryakıt tedariğinin yeniden başladığını aktardı. Yetkili ayrıca kentin kıyılarındaki izinli balık tutma alanlarının 10 deniz milinden 15 deniz miline yükseltildiğini belirtti.

Gazze’yi kontrol eden Hamas milisleri, İsrail’in bölgedeki kısıtlamalarına misilleme olarak son dönemlerde yanan balon ve uçurtma saldırılarını sıklaştırdı. Hamas’ın bu yöntemle geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği saldırılar sonucu İsrail topraklarında çeşitli noktalarda küçük çaplı yangınlar meydana gelirken, ülkenin güneyindeyse kontrol edilemeyen boyutta bir yangına neden oldu.

İsrail Yangın ve Kurtarma Hizmetleri biriminden yapılan açıklamaya göre, Perşembe günü gerçekleştiren balon saldırısı, bu metodun kullanılmaya başladığından bu yana yapılan en hasar verici saldırıydı. Yetkililer Perşembe günü İsrail’in güneyinde en az 30 farklı noktada yangın çıktığını ve bunların 17’sinin balonlar nedeniyle çıktığının teyit edildiğini söylüyor.

Yükselen gerginliğin ardından Cuma günü tarafların gayrıresmi bir uzlaşıyla ateşkes kararı aldığı belirtilmişti.

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