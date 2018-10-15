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İsrail, Gazze ablukası protestosuna müdahale etti: 32 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 21:01 | Son Güncelleme

İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemine müdahalesinde biri gazeteci 32 Filistinli yaralandı

İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemine müdahalesinde biri gazeteci, 32 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail deniz kuvvetleri, 2006'dan bu yana uygulanan ablukanın kaldırılması talebiyle kuzey sahil sınırında düzenlenen eyleme müdahale etti.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 32 Filistinlinin yaralandığı müdahalede, göstericilerden bazılarına şarapnel parçası isabet etti, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Müdahale sırasında açılan ateş sonucu 1 Filistinli gazeteci de ayağından yaralandı.

İsrail'in yıllardır aralıksız uyguladığı ablukanın kaldırılmasını talep eden çok sayıda Filistinli, bugün ablukayı deniz yoluyla kırma eylemi kapsamında 12. kez kuzey sahil sınırında toplanmış, bazı eylemciler de teknelerle denize açılmıştı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından, 29 Mayıs'tan bu yana düzenlenen deniz eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanıyor.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

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deniz Gazze israil yaralı

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