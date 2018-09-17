İsrail Gazze ablukasını denizden kırma girişimini yine engelledi

İsrail deniz kuvvetleri, Filistinlilerin Gazze ablukasını deniz yoluyla 8. kez kırma girişimine gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak engel oldu.
Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi'nin 2006’dan bu yana uygulanan ablukayı kırma amacıyla sekizincisini düzenlediği deniz eylemine müdahale eden İsrail askerleri, Gazze'nin kuzey sahilinden hareket eden kayıkları gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla hedef alarak engelledi.
Hareketin Basın Sözcüsü Ethem Ebu Silmiye AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz eylemine 40 tekne ve kayığın katıldığını, içlerinde ise onlarca Filistinlinin bulunduğunu söyledi.
İsrail deniz kuvvetleri, bugün deniz eylemi öncesinde sahilde toplanan Filistinlilere de gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmiş, bir kişi yaralanmış, onlarcası da atılan gazdan etkilenmişti.
Filistin tarafından sahilde yaralananların tam sayısına ilişkin ya da denize açılan kayıklara yönelik müdahalede yaralı olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 7 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak, eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.
Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
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