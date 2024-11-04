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  4. İsrail Gazze'de 3 hastaneye saldırdı: Bazı çocuklar yaralandı

İsrail Gazze'de 3 hastaneye saldırdı: Bazı çocuklar yaralandı

04.11.2024 00:47
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İsrail Gazze Şeridi'nde 3 hastaneyi hedef aldı. Yaşanan saldırıda Kemal Advan Hastanesi'ndeki bazı çocukların yaralandığı bilgisi geldi.

İsrail Gazze'de 3 hastaneye saldırdı: Bazı çocuklar yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini topçu ateşiyle hedef aldığını ifade etti.

ÇOCUKLAR YARALANDI

Hastanelere ateş açtığı bilgisini de paylaşan Burş, saldırılarda Kemal Advan Hastanesindeki elektrik jeneratörleri ile su tanklarının zarar gördüğünü ve yenidoğan ünitesindeki bazı çocukların yaralandığını söyledi.

Hastanelerin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinden bir heyetin ziyareti sırasında hedef alındığına işaret eden Burş, İsrail'in sağlık sistemini çökerterek yeni bir durumu dayatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

BİR ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye ise yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı.

Her yerden üzerlerine kurşun ve top mermisi yağdığını ifade eden Ebu Safiyye, hastanede 19'u çocuk, 4'ü yenidoğan olmak üzere 120 hasta ve yaralı bulunduğunu aktardı.

Öte yandan, El-Avde Hastanesi yönetimi yaptığı yazılı açıklamayla DSÖ ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinden, hastaneye tıbbi malzeme ve yakıt tedarikinde bulunmalarını istedi.

Açıklamada, hastaneye 5 Ekim'den bu yana yakıt girmediği ve stokların tükenmek üzere olduğu, sağlık hizmetinin devam etmesi için acil ilaç, tıbbi malzeme, kan ünitesi, gıda ve suya ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze hastane
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