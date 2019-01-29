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İsrail Gazze sahilinde 14 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 20:48 | Son Güncelleme

Ablukanın kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemine müdahale eden İsrail askerleri 14 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemine müdahale ederek 14 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi'nin Gazze-İsrail deniz sınırında düzenlediği gösteri kapsamında onlarca Filistinliyi taşıyan 20 tekne denize açıldı. Gazze'nin kuzeyindeki sahilde düzenlenen eyleme de çok sayıda kişi katıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri tekneleri sınırdan uzaklaştırmak için ateş açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu aralarında bir sağlık görevlisinin de bulunduğu 14 kişinin gerçek mermilerle yaralandığını belirtti.

Büyük Dönüş Yürüyüşleri ve Ablukayı Kırma Yüksek Konseyi üyelerinden Talal Ebu Zarife, sahilde yaptığı konuşmada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen bu gösterinin, Gazze ablukasını kaldırmayı amaçladığını söyledi.

Gazze sınırında her türlü barışçıl gösterinin devam edeceğine dikkati çeken Ebu Zarife, "İşgalciler, Gazze Şeridi'ne yönelik uygulamalarının bu barışçıl eylemleri sürdürmemizi engelleyemeyeceğini anlamalı." dedi.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

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deniz eylemi Eşref Kudra Gazze

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