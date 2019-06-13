HABER

İsrail, Gazze Şeridi sularında Filistin’e abluka başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

İsrail, Gazze Şeridi sularında Filistin’e abluka başlattığını açıkladı.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi sularında abluka başlatıldığını duyurdu.

İsrail, Gazze Şeridi sularında Filistin’e abluka başlattığını açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi sularında abluka başlatıldığını duyurdu. IDF Sözcüsü’nün iddiasına göre ablukanın nedeninin, Filistinli balıkçıların İsrail topraklarına kundaklama balonu fırlatmaları olarak belirtildi. Sözcü Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi’nden bu gece İsrail’e doğru devam eden ateş ve kundaklama balonları neticesinde Gazze Şeridi’nde bir deniz ablukası başlatmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.
İsrail medyası ise dün ülkenin güneyinde Filistinliler tarafından fırlatılan kundaklama balonları sonucu en az 6 yangının çıktığını öne sürdü.
Öte yandan İsrail ordusu, balıkçıların avlanma mesafesini 15 deniz mili seviyesinden 10 mile düşürmüştü.

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Sosyolog Öz: Toplumsal şiddetin sebebi gelenekselleşmekten uzaklaşmakSosyolog Öz: Toplumsal şiddetin sebebi gelenekselleşmekten uzaklaşmak
10 yıl öncesinin fiyatlarına izdiham10 yıl öncesinin fiyatlarına izdiham
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Şans Topu sonuçları 12 Haziran: Büyük ikramiye kazanan çıkmadı

Büyük devir gerçekleşti!

Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran: Devir sayısı 3 oldu!

Devir miktarı artıyor!

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Günlük burç yorumları 13 Haziran Perşembe - Ay, Akrep burcuna giriyor!

Ay, Akrep burcuna giriyor!

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.