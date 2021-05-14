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İsrail Gazze Şeridi’ne Kara Harekatı Başlattı

14.05.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ordusu, hava ve kara kuvvetlerinin Hamas kontrolundaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıkladı. Başbakan Netanyahu, ''Operasyon devam edecek'' mesajı verdi

İsrail Gazze Şeridi’ne Kara Harekatı Başlattı

İsrail, Cuma günü Gazze Şeridi'ndeki Filistinli militanlara topçu ateşi açtı ve daha fazla hava saldırısı düzenledi.

Haber, İsrail ordusu tarafından Türkiye saati ile gece yarısı 00.22’de Twitter’dan duyuruldu ve ‘’Hava ve kara birlikleri şu anda Gazze Şeridi'ne saldırıyor" denildi.

İsrail'in saldırısının Hamas’ın roket üslerini yok etmek veya Gazze'yi kontrol eden militan grubun liderlerini öldürmek için sınırlı bir saldırı mı yoksa 2014'te 2 binden fazla Filistinli’nin ölümüne neden olan tam teşekküllü bir işgal mi olduğu hemen anlaşılamadı.

Açıklamada daha fazla ayrıntı verilmese de silahlı kuvvetler tarafından düzenli olarak bilgilendirilen İsrail savunma muhabirleri, bunun bir kara işgali olmadığını ve askerlerin sınırın İsrail tarafından topçu ateşi açtığını söyledi.

İsrail sınırı yakınlarındaki Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar, Gazze Şeridi içinde kara birliklerine dair bir iz görmediklerini, ancak ağır topçu ateşi ve düzinelerce hava saldırısı düzenlendiğini söylediler.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, saldırının başlamasından kısa bir süre sonra yayınladığı bildiride, "Hamas'tan ve diğer terör örgütlerinden çok ağır bir bedel talep edeceğimizi söyledim. Bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle yapmaya devam edeceğiz. Son söz söylenmedi ve İsrail devleti için barış ve güvenliğin yeniden sağlanması asına bu operasyon devam edecek" ifadelerini kullandı.

Netanyahu yaptığı açıklamada, operasyonların "daha fazla zaman alacağını" kaydetti. İsrailli yetkililer, Gazze'nin en güçlü militan grubu olan Hamas'a herhangi bir ateşkes öncesinde güçlü bir caydırıcı darbe alması gerektiğini savunuyor.

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