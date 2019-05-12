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İsrail Gazze Şeridi’ni geçişlere açtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2019 12:50 | Son Güncelleme

İsrail, Gazze ile yaşanan gerilim nedeniyle kapattığı sınır kapılarını yeniden açtı.İsrail, atılan roketleri gerekçe göstererek kapattığı Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki Erez ve Kerem Şalom sınır kapılarını yeniden geçişlere açtı.İsrail, başlattığı hava saldırılarının ardından ticari ürün girişinin sağlandığı Kerem Şalom ile yolcu geçişi için kullanılan Erez sınır kapısını 4 Mayıs’ta geçişlere kapattığını duyurmuştu.

İsrail, Gazze ile yaşanan gerilim nedeniyle kapattığı sınır kapılarını yeniden açtı.
İsrail, atılan roketleri gerekçe göstererek kapattığı Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki Erez ve Kerem Şalom sınır kapılarını yeniden geçişlere açtı.
İsrail, başlattığı hava saldırılarının ardından ticari ürün girişinin sağlandığı Kerem Şalom ile yolcu geçişi için kullanılan Erez sınır kapısını 4 Mayıs’ta geçişlere kapattığını duyurmuştu. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında 27 Filistinli hayatını kaybetmiş, Gazze’den yapılan füze atışları nedeniyle de 4 İsrailli yaşamını yitirmişti.
Gazze Şeridi’nde geçtiğimiz hafta Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

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