HABER

İsrail Gazze Şeridi'ni vurdu

25.03.2019 20:54 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas noktalarını bombaladı.

İsrail Gazze Şeridi'ni vurdu

Saldırı, Pazartesi sabahı Gazze'den atılan ve Tel Aviv'e isabet eden füzeye misilleme olarak yapıldı.İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Hamas yerleşkelerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Tanıkların ifadelerine göre Gazze'nin kuzeyindeki iki noktayı hedef alan saldırılarda binaların önceden boşaltılması dolayısıyla ölen ya da yaralanan olmadı.

Pazartesi günü erken saatlerde Gazze Şeridi'nden yapılan ve İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarına isabet eden füze saldırısına misilleme olarak yapılan bombalamada bölgeyi kontrol eden Hamas örgütünün askeri yerkeşkeleri hedef alındı.

Hamas'ın üstlenmediği füze saldırısında yedi İsrailli yaralanırken, Gazze'ye hava harekâtı, ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun resmi ziyareti sırasında yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararnamesini açıkladığı esnada konuşan Netanyahu ülkesinin "bu alçak saldırıya güçlü bir yanıt verdiğini" söyledi.

Netanyahu daha önce Tel Aviv saldırısı nedeniyle ABD ziyaretini kısa keseceğini ve ülkesine döneceğini açıklamıştı.

Guterres: Endişeliyiz

Pazartesi günü bölgede yaşanan gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric bir açıklama yaptı. Dujarric, Genel Sekreter'in Gazze'deki gelişmelerden dolayı "büyük endişe" taşıdığını belirtti ve tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

"Bugün Gazze'den İsrail'e atılan füze ciddi ve kabul edilemez bir ihlaldir. Gazze'nin vurulmasına ilişkin son gelişmelerden de haberimiz var" ifadesini kullanan Sözcü, gerilimi yatıştırmak için Mısır ve diğer taraflarla çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

İsrail ise Gazze'deki saldırısı öncesi Tel Aviv'e düşen füzeye kararlı bir karşılık vereceğini açıklamış ve sınıra iki tugay göndermişti. Ayrıca şeride giriş çıkışlar kapatılmış ve Akdeniz'de Filistinli balıkçıların faaliyetleri için teknelerine tanınan mesafeyi de düşürmüştü.

İsrail'de yaklaşan seçimler

Bugünkü çatışmalar İsrail'de 9 Nisan'da düzenlenecek genel seçimler öncesinde yaşandı. İsrail'de başbakan olmak için tekrar yarışan ve adı yolsuzluk soruşturmalarına karışan Netanyahu için zor geçmesi beklenen seçimlerde merkezdeki aday Benny Gantz güç kazanıyor.

Böylesine hassas bir dönemde tekrar seçilme hedefi taşıyan Netanyahu'nun Hamas'a karşı kapsamlı bir harekâta girişmesinin sonuçlara nasıl yansıyacağı bilinmese de ülkede 10 yıldır iktidarda olan Başbakan'a karşı sesler giderek yükseliyor.

DW,rtr,AFP/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Bugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulunduBugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulundu
Trump’ın ‘Golan Tepeleri’ Kararına Ankara’dan TepkiTrump’ın ‘Golan Tepeleri’ Kararına Ankara’dan Tepki
Trump resmen imzaladı! Dünyadan tepki yağıyorTrump resmen imzaladı! Dünyadan tepki yağıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

Trump resmen imzaladı! Dünyadan tepki yağıyor

Trump resmen imzaladı! Dünyadan tepki yağıyor

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Hamas hedeflerini vuruyor

İsrail, Gazze'deki Hamas hedeflerini vuruyor

Yunanistan Başbakanı Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

Irak'ta sel hayatı olumsuz etkiledi

Irak'ta sel hayatı olumsuz etkiledi

Bakan Çavuşoğlu’ndan pasaportsuz seyahat açıklaması

Bakan Çavuşoğlu’ndan pasaportsuz seyahat açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.