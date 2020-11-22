İsrail Gazze Şeridi'ni Vurdu

Filistin tarafından İsrail’e roket atılmasının ardından İsrail Ordusu Gazze Şeridi’ni hava saldırısıyla vurdu.

Roket atılmasının ve hava saldırısının ardından her iki tarafta da ölen yada yaralanan olmadığı açıklandı. İsrail polisi Filistin tarafından atılan roket Aşkelon’da bir fabrika binasında hasara neden olduğunu belirtti.

İsrail Ordusu, hava saldırısında Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait olduğu iddia edilen bazı askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı.

Görgü tanıkları İsrail’in hava saldırısında, Refah ve Han Yunus’ta bazı bölgelerin vurulduğunu, saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldiğini söyledi.

Gazze Şeridi’nden İsrail’e roket atılmasıyla ilgili olarak henüz sorumluluğu üstlenen olmadı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı açıklamada bölgede tansiyonunun yükselmesinden İsrail’i sorumlu tuttu. Berhum “İsrail’in işgali Gazze’de olan her olayın öncelikli nedenidir ve İsrail’in bölgedeki abluka ve saldırılarını devam ettiriyor. Direniş sadece bir kendini savunma eylemi” dedi.

