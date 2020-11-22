HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail Gazze Şeridi'ni Vurdu

İsrail Gazze Şeridi'ni Vurdu

22.11.2020 12:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İsrail Gazze Şeridi'ni Vurdu

Filistin tarafından İsrail’e roket atılmasının ardından İsrail Ordusu Gazze Şeridi’ni hava saldırısıyla vurdu

Filistin tarafından İsrail’e roket atılmasının ardından İsrail Ordusu Gazze Şeridi’ni hava saldırısıyla vurdu.

Roket atılmasının ve hava saldırısının ardından her iki tarafta da ölen yada yaralanan olmadığı açıklandı. İsrail polisi Filistin tarafından atılan roket Aşkelon’da bir fabrika binasında hasara neden olduğunu belirtti.

İsrail Ordusu, hava saldırısında Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait olduğu iddia edilen bazı askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı.

Görgü tanıkları İsrail’in hava saldırısında, Refah ve Han Yunus’ta bazı bölgelerin vurulduğunu, saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldiğini söyledi.

Gazze Şeridi’nden İsrail’e roket atılmasıyla ilgili olarak henüz sorumluluğu üstlenen olmadı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı açıklamada bölgede tansiyonunun yükselmesinden İsrail’i sorumlu tuttu. Berhum “İsrail’in işgali Gazze’de olan her olayın öncelikli nedenidir ve İsrail’in bölgedeki abluka ve saldırılarını devam ettiriyor. Direniş sadece bir kendini savunma eylemi” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
Donald Trump Jr, karantinadaki zamanını böyle geçirecekDonald Trump Jr, karantinadaki zamanını böyle geçirecek
70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı 70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı

En Çok Okunan Haberler

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Meteoroloji'den sağanak yağış, kar, fırtına uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış, kar, fırtına uyarısı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Diğer Haberler

ABD’de sağlık kontrolü olan küçük pandanın görüntüleri paylaşım rekoru kırdı

Görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

ABD Başkanı’nın oğlu Donald Trump Jr karantinadaki zamanını silahlarını temizleyerek geçirecek

Donald Trump Jr, karantinadaki zamanını böyle geçirecek

Yaşlı kadın domuz bağıyla öldürülmüştü! Katil zanlısı dayı-yeğenin görüntüleri ortaya çıktı

Katil zanlısı dayı-yeğenin görüntüleri ortaya çıktı

AB bakanlarının gizli toplantısına 'davetsiz misafir'

Hollandalı gazeteci gizli toplantıya sızdı!

Kritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kayboldu

Kritik görevdeki Türk asıllı subay, 'esrarengiz bir biçimde' kayboldu

İran salgının başından bu yana en sıkı tedbirleri hayata geçirdi

İran 15 gün kapandı! Koronavirüse karşı en sıkı tedbirler...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.