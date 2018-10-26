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İsrail Gazze sınırında 1 Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

İsrail Gazze sınırında 1 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu bir Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmak üzere Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğu sınırında toplanan Filistinlilere ateş açması sonucu 27 yaşındaki Muhammed Halid Mahmud Abdunnebi'nin şehit olduğu belirtildi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, barışçıl büyük dönüş yürüyüşlerine katılmak üzere Gazze'nin doğu sınırında toplanmış, araba lastiklerini ateşe vermişti.

İsrail askerleri ise gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak gösteriye müdahale etmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

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