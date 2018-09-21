İsrail Gazze sınırında 183 Filistinliyi şehit etti

Gazze Şeridi sınırında yaklaşık 6 aydır devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 32'si çocuk 183 Filistinli şehit oldu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sınır bölgelerinde süren gösterilerde İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana 32'si çocuk 2'si kadın 183 Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.
Açıklamada, 5 bin 39'u gerçek mermi, 540'ı plastik mermi, 6 bin 100'ü şarapnel parçasıyla olmak üzere 11 bin 679 kişinin yaralandığı, 8 bin 481 kişinin ise atılan gazdan etkilendiği aktarıldı.
Bakanlık, yaralılardan 443'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
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