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İsrail Gazze sınırında 3 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 20:06 | Son Güncelleme

İsrail Gazze sınırında 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belh kentinin doğusunda İsrail sınırında toplanan göstericilere askerlerin ateş açması sonucu 3 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 190'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
filistinli Gazze israil

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