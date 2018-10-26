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İsrail Gazze sınırında 5 Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 18:23 | Son Güncelleme

İsrail Gazze sınırında 5 Filistinliyi şehit etti

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu 5 Filistinli şehit oldu, 170 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmak üzere Gazze sınırında toplanan Filistinlilere ateş açması sonucu 5 kişinin şehit olduğunu belirtti.

Kudra, şehit olanların kimliklerini Muhammed Halid Mahmud Abdunnebi (27), Nassar İyad Ebu Teym (19), Ahmed Said Ebu Lubde (22), Cebr İbrahim Ebu Humeyse (25), Ayiş Gassan Şeas (23) şeklinde açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu çoğu gerçek mermiyle vurulan 170 Filistinlinin yaralandığını aktardı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, barışçıl Büyük Dönüş yürüyüşlerine katılmak üzere Gazze sınırında toplanmıştı.

İsrail askerleri ise gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak gösterilere müdahale etmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

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