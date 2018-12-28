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İsrail Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 20:07 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan Filistinli şehit oldu

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan 1 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin yaraladığı Kerem Fiyad'ın (26) şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında bir gazeteci ve sağlık görevlisinin de olduğu 6 kişinin vurularak yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan Hamas'tan yapılan açıklamada, zorluklara rağmen gösterilere geniş oranda katılım olmasının, halkın abluka karşısındaki duruşunu ortaya koyduğu belirtildi.

İslami Cihad Hareketi de İsrail'in tehdidine ve terörüne rağmen gösterilerdeki yoğun katılımın halkın direnişe güvenini gösterdiğini vurguladı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze şehit

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