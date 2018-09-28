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İsrail Gazze sınırında Filistinli bir çocuğu yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 16:56 | Son Güncelleme

İsrail Gazze sınırında Filistinli bir çocuğu yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail'in, Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli çocuk ağır şekilde yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Han Yunus kentinin doğusunda düzenlenen gösterilere müdahalesinde Yusuf Ebu Zarife (11) isimli Filistinli bir çocuğun göğsünden vurularak, ağır şekilde yaralandığını belirtti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze

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