İsrail-Gazze Sınırında Gerilim Düştü ama Taraflar Teyakkuzda

İsrail ve Gazze sınırında gerilim, Mısır’ın arabuluculuğunda varılan ateşkesle birlikte azaldı. Ancak gece saatlerinde zaman zaman ateşkes ihlallerinin yaşandığı belirtiliyor. Gazze sınırına yakın İsrail kasabaları teyakkuzda. İsrail Gazze sınırına tank ve asker sevkiyatı yaptı. Hamas’ın kontrolundaki Gazze’den Tel Aviv’e roket ateşlenmiş ve ikisi çocuk 7 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu roket saldırısına Gazze’deki Hamas hedeflerini vurarak karşılık verdi. Vurulan hedefleri arasında Hamas lideri İsmail Haniye’nin ofisinin bulunduğu bina da vardı. İsrail ordusunun vurduğu noktaların çoğunun boşaltılmış olduğu belirtildi. Filistinli kaynaklara göre Mısır devreye girdi ve ateşkes sağlandı. Salı sabahı itibariyle İsrail-Gazze sınırında görece sükunet hakimdi. Bölgede daha önce de Mısır’ın arabuluculuğunda düşürülen gerilimde İsrail terör örgütü olarak gördüğü Hamas’la ateşkesi kabul ettiğini yalanlamıştı. Bölgedeki son gerilim 2007 ve 2014 yılları arasında üç kez savaşan İsrial ve Hamas arasında Kasım ayından bu yana yaşanan en büyük kriz.

İsrail-Gazze sınırında gerilim Mısır’ın arabuluculuğunda azalmış olsa da, kriz İsrail’de 9 Nisan’da yapılacak seçimler üzerinde etkili olabilir. Sağcı Likud partisinin lideri Başbakan Binyamin Netanyahu’nun siyasi kariyeri bu seçimlere bağlı. Güvenlik 10 yıldır iktidarda olan İsrail Başbakanı için öncelikli konulardan biri. İsrail’de hakkında 3 ayrı yolsuzluk soruşturması olan Netanyahu bugüne kadar kendisine meydan okuyan en sıkı rakiple karşı karşıya. Netanyahu seçim kampanyası sürecinde, görevden ayrılması halinde Filistinlilere karşı sert duruşun zayıflayacağını savundu. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump’ın İsrail-Suriye sınırında bulunan Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini resmen tanıdığı gün Washington’daydı. İsrail-Gazze sınırında gerilimin tırmanmasının ardından ABD ziyaretini kısa kesip İsrail’e döndü. Netanyahu’nun uçağında bulunan İsrailli bir yetkili “İsrail’in gerekirse bir darbe vurmaya hazır olduğunu” belirtti. İsrail ordusu Tel Aviv’in kuzeyindeki köyde bir eve isabet eden roket saldırısından Gazze’nin hakimi Hamas’ı sorumlu tutu. İsrail ordusuna göre roket 120 kilometre uzaklıktaki bir noktadan ateşlendi.

İsrail ve Gazze arasında gerilimin tırmanmasının ardından her iki taraf da teyakkuzda. Reuters haber ajansına konuşan 40 yaşındaki Gazzeli Muhammed Sayid “Biz savaş istemiyoruz ama İsrail istiyorsa biz ne yapacağız?” diyor. İsrail’in Gazze sınırı yakınlarındaki okullar da kapalı. Halka sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı. İsrail’in sınır kenti Sderot’ta yaşayan ve evi Pazartesi günkü roket saldırısında hasar gören İsrailli Eliav Vanunu “Çocuklara bir şey olmayacağını söylüyorum. Sorunun çözümü için hükümete güveniyoruz” diye konuştu. Pompeo’dan Golan açıklaması Trump yönetiminin İsrail-Suriye sınırındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini tanıma kararına tepkiler de gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Kuveyt İsrail’in 1967’de sla geçirdiği ve 1981’de tek taraflı olarak ilhak ettiği Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanıma kararını eleştirdi, Golan Tepeleri’nin işgal altındaki Arap toprağı olduğu belirtildi. Riyad ve Abu Dabi, Amerika’nın bu kararının barışa zarar verdiğini savundu.