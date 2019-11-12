İsrail Gazze ve Şam'da İki Evi Vurdu

Bu operasyonların ardından aralarında Tel Aviv’in bulunduğu İsrail’in bazı şehirlerinde roket saldırısına dair siren sesleri duyuldu.

İsrail son roket saldırılarından Baha Ebu El Atta’yı sorumlu tutuyordu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun orduya El Atta’ya karşı operasyon yapma yetkisi verdiği belirtildi. Ebu El Atta’nın Gazze’deki evinin de roketle vurulması sonucu Atta’nın ve eşinin hayatlarını kaybettikleri açıklandı.

Evde El Curi’nin oğlunun da aralarında bulunduğu iki kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Örgütün bir diğer üst düzey ismi Ekrem El Curi’nin de Şam’daki konutu füzeyle vuruldu. Saldırıda Ekrem El Curi’nin oğlu hayatını kaybederken El Curi’nin, sağ kurtulduğu açıklandı. Suriye devlet televizyonu da hava saldırısını doğruladı.

İsrail düzenlediği operasyonlarda İslami Cihad’ın iki üst düzey ismini hedef aldı. Son dönemde İsrail şehirlerine yönelik saldırılardan İsrail tarafından sorumlu tutulan Ebu El Atta, Gazze Şeridi’ndeki evinde vuruldu.

İsrail’de Gazze’den son günlerde yoğunlaşan roket saldırıları karşısında bazı okullar tatil edilirken halktan da işlerine gitmemeleri ve evlerinde kalmaları istendi.

Gazze’den atılan roketlerin bazıları havada infilak ettirilirken şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bilgisi paylaşılmadı.

İsrail’in hava saldırılarının ardından İslami Cihad tarafından yapılan açıklamada ölümler doğrulandı ve bu ölümlerin karşılıksız bırakılmayacağı vurgusu yapıldı. Açıklamada “Verececeğimiz kaçınılmaz karşılık Siyonist topraklarını vuracak” denildi.

